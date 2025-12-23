Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em meio ao crescimento da possibilidade de presidir a federação entre União Brasil e PP no Ceará, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) se reuniu com o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, em Brasília. Um dia antes, ele esteve em agenda com o governador Elmano de Freitas (PT).
O parlamentar esteve junto ao seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União). Na legenda, ele afirmou que o encontro serviu para diálogo sobre prioridades e caminhos para o desenvolvimento do Ceará.
"Um encontro importante para fortalecer parcerias, discutir prioridades e buscar caminhos que contribuam para o desenvolvimento do nosso estado. Agradeço o carinho a confiança. Estamos juntos", declarou Moses.
Em disputa entre base e oposição, de um lado o bloco do União Brasil aliado do governador Elmano de Freitas reúne Fernanda Pessoa e Moses, cotados para presidir o partido e a federação no Estado, como mostrou a repórter Thays Maria Salles, do O POVO.
O deputado inclusive tem a promessa de ser indicado candidato a senador pelo arco governista caso comande a federação.
Do outro lado está Capitão Wagner, atual presidente da sigla, que deseja manter-se no bloco contrário ao PT no Ceará. Os ventos já estiveram mais favoráveis para a oposição.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.