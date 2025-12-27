Evandro e Elmano: alfa e ômega

Foto: FCO FONTENELE ￼ELMANO de Freitas e prefeito Evandro Leitão

Os governos petistas no Ceará e em Fortaleza estão em momentos diferentes, Elmano de Freitas indo para o seu último ano de mandato, e Evandro Leitão iniciando a sua administração. Apesar da diferença temporal entre ambos, os executivos passaram por desafios distintos.

Se Evandro teve a missão de pegar a Prefeitura de Fortaleza em um caos, como sua equipe relata, e construir uma base com matérias importantes, Elmano foi desafiado a conciliar interesses administrativos e políticos um ano antes da eleição em que sua avaliação estará à prova.

O início de Evandro

Evandro Leitão vem da eleição mais apertada da história da capital cearense em um pleito de alta tensão em 2024. A transição da gestão de José Sarto (PSDB) para o início do mandato do petista foi caótica. O primeiro papel que o prefeito se impôs foi o de arrumar a casa, com foco na saúde e educação. Em meio a isso, vieram as promessas de campanha possíveis para o início com todos os problemas financeiros. A maior das promessas foi cumprida ainda em janeiro de 2025, a extinção da Taxa do Lixo.

Relação com a Câmara

Mesmo com um racha no segundo turno, Evandro conseguiu ampla maioria na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) sendo 32 vereadores da base e nove na oposição. Por mais que barulhenta, afinal quase a totalidade dos oposicionistas são pré-candidatos em 2026, Leitão não teve dificuldades para aprovar as matérias.

Evandro aposta em uma guinada em 2026 com melhores condições financeiras. Ampliação do Passe Livre para fins de semana, convocação de mais de 200 guardas e miniterminal no Castelão são algumas das ações que devem vigorar.

Reforma Administrativa, empréstimos bilionários, isenção de 50% no IPVA, regulamentação de aplicativos de transporte, por exemplo, passaram com votação tranquila. A maior dor de cabeça se deu na aprovação do Plano Diretor, principalmente com a bancada do Psol e movimentos sociais.

Parabellum

Se Evandro já teve diversos problemas e situações no seu primeiro ano, Elmano por sua vez deve encarar desafios maiores em 2026, ano em que tentará o segundo mandato. Só de ter que dar continuidade a um projeto iniciado por Cid Gomes (PSB) em 2006, passando por Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB), já será desafiador.

Assim como o prefeito de Fortaleza, a base na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) é ampla e tudo o que o governador envia é aprovado, mesmo que com resistência. O foco de Elmano foi na área da segurança pública, pauta que deve nortear as eleições de 2026.

A oposição tenta se unir para fazer a maior frente do bloco contra o Governo, Elmano se prepara para o enfrentamento focando em debate de projetos e entregas.

Até ano que vem

Esta será a última coluna semanal de 2025. Aos sábados desde agosto, faço votos de boas festas a todos que acompanham e os aguardo para um ano mais intenso com eleições e muitas política. Até 2026!



