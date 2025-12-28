Logo O POVO+
Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, é filho do presidente nacional do PT
Gestor foi anunciado na noite deste domingo, 28, como substituto de Marcelo Paz, que agora será executivo de futebol do Corinthians
Coletiva Pedro Martins na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC Coletiva Pedro Martins na Vila Belmiro

Após a saída de Marcelo Paz, o Fortaleza Esporte Clube contratou Pedro Martins como novo CEO da SAF. O novo gestor é filho de Edinho Silva, atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT).

Além de dirigente partidário, Edinho foi prefeito por quatro vezes do município de Araraquara e já foi ministro Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo de Dilma Rousseff (PT).

Pedro tem passagens clubes entre diretorias de futebol e áreas de atuação no Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Queens Park Rangers da Inglaterra.

