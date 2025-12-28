Foto: Raul Baretta/ Santos FC Coletiva Pedro Martins na Vila Belmiro

Após a saída de Marcelo Paz, o Fortaleza Esporte Clube contratou Pedro Martins como novo CEO da SAF. O novo gestor é filho de Edinho Silva, atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT).

Além de dirigente partidário, Edinho foi prefeito por quatro vezes do município de Araraquara e já foi ministro Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo de Dilma Rousseff (PT).

Pedro tem passagens clubes entre diretorias de futebol e áreas de atuação no Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Queens Park Rangers da Inglaterra.