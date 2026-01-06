Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO / FCO FONTENELE/O POVO O ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB) e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira

O ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB) voltou a dar declarações afiadas. Além de não se comprometer a apoiar o governador Elmano de Freitas (PT), ele criticou o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará , Chagas Vieira.

Em entrevista ao programa Beto Guerra, da rádio Coqueiros FM, o jornalista questiona o ex-prefeito sobre uma crítica de Chagas a Ciro Gomes (PSDB), irmão de Ivo, onde o secretário fala que o tucano foi prefeito de Fortaleza, mas deixou o cargo para ser governador e que deixou o comando para ser ministro, sugerindo não ser alguém de confiança.

"Ô argumento profundo esse", ironizou Ivo. "É o Rasputin do governo este daí. É o Rasputin", disse.



"Ele, esse cara o Rasputin, começa a fazer a cabeça do casal e o casal vai perdendo completamente a sensibilidade do que tá acontecendo no entorno deles porque esse cara fica dizendo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, você é isso e aquilo e eles adorando o cara", continuou.

Rasputin foi um guru do czar russo Nicolau II e da esposa Alexandra Feodorovna, para tratar do filho do casal, Aleksei Romanov, que havia nascido hemofílico, com porções e de formas diferentes da medicina tradicional. Ele ganhou a confiança da alta monarquia e se tornou um grande conselheiro político.

Rasputin, conhecido como "monge louco da Rússia" por sua excentricidade, se tornou alguém de extrema confiança do czar influenciando em decisões importantes de estado antes da Revolução Russa em 1918 que derrubou o império no país.

Ivo Gomes, comparando o caso do guru russo com o secretário-chefe da Casa Civil, uma das principais vozes do governo do Ceará e de articulação política, diz que o monge "fazia a cabeça" e "bajulava".

"Foi o cara que bajulava demais e fazia a cabeça e acabou ajudando a derrocada. É mais do que um bobo da corte", declarou o ex-prefeito.

"Você tá me dizendo que o Chagas Vieira é o Rasputin?", indagou o entrevistador após a fala. "É o Rasputin do governo", respondeu Ivo.

Procurado pela coluna, Chagas afirmou que não irá comentar o assunto.