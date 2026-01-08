Logo O POVO+
Conselho de Ética do PDT se manifesta favorável à expulsão de PPCell
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O vereador já está de malas prontas para se filiar ao PL, partido bolsonarista, e se candidatar a deputado federal
FORTALEZA-CE, BRASIL, 12.02.2025: vereador PPCell para perfil (foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12.02.2025: vereador PPCell para perfil (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Conselho de Ética do PDT de Fortaleza se manifestou favoravelmente à expulsão do vereador PPCell em reunião nesta quinta-feira, 8.

Agora, caberá ao presidente da sigla na capital cearense, Iraguassú Filho, marcar uma reunião com Adail Júnior, vice-presidente do PDT e quem entrou com a representação contra PPCell, e a executiva para definir a data para deliberação final do processo.

Foto do Guilherme Gonsalves

