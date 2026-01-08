Conselho de Ética do PDT se manifesta favorável à expulsão de PPCell

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12.02.2025: vereador PPCell para perfil (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Conselho de Ética do PDT de Fortaleza se manifestou favoravelmente à expulsão do vereador PPCell em reunião nesta quinta-feira, 8.

Agora, caberá ao presidente da sigla na capital cearense, Iraguassú Filho, marcar uma reunião com Adail Júnior, vice-presidente do PDT e quem entrou com a representação contra PPCell, e a executiva para definir a data para deliberação final do processo.