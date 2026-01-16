Camilo chama oposição de incoerente e que se motiva por ódio

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta sexta-feira, 16, que a oposição no Ceará faz política com ódio e interesses pessoais.

Ele relembrou a disputa para prefeito de Fortaleza em 2024, quando segundo ele alguns se "esconderam" por vergonha de aparecer e declarar apoio ao candidato bolsonarista André Fernandes (PL).

"Faz parte da política (aliança da oposição). Foi isso o que aconteceu na eleição de Fortaleza. Todos se uniram contra o Evandro Leitão. Uns escondidos porque têm vergonha de aparecer, mas por trás apoiando", disse em entrevista após a posse do novo procurador-geral de Justiça, Herbet Santos.

Sem citar Ciro Gomes (PSDB), Camilo chamou a oposição de incoerente por se aliar ao bolsonarismo, indo contra a história política de alguns, mas que estão mostrando "as verdadeiras raízes" e projeto de ódio e interesses pessoais.

"Incoerência, porque não faz parte da história de muitas pessoas, mas tão mostrando suas verdadeiras raízes, que não faz política por ideias, mas por ódio, interesses pessoais", disse.

"O que eu sou contra. Eu sempre serei coerente, fazendo política que eu sempre acreditei, que eu aprendi com o meu pai. E vou sempre continuar defendendo aquilo que eu acredito", completou.