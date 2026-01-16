Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Camilo chama oposição de incoerente e que se motiva por ódio
Sem citar Ciro Gomes (PSDB), Camilo chamou a oposição de incoerente por se aliar ao bolsonarismo, indo contra a história política de alguns, mas que estão mostrando "as verdadeiras raízes" e projeto de ódio e interesses pessoais
"Faz parte da política (aliança da oposição). Foi isso o que aconteceu na eleição de Fortaleza. Todos se uniram contra o Evandro Leitão. Uns escondidos porque têm vergonha de aparecer, mas por trás apoiando", disse em entrevista após a posse do novo procurador-geral de Justiça, Herbet Santos.
"Incoerência, porque não faz parte da história de muitas pessoas, mas tão mostrando suas verdadeiras raízes, que não faz política por ideias, mas por ódio, interesses pessoais", disse.
"O que eu sou contra. Eu sempre serei coerente, fazendo política que eu sempre acreditei, que eu aprendi com o meu pai. E vou sempre continuar defendendo aquilo que eu acredito", completou.
