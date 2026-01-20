Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼CIRO com RC, Wagner e deputados da oposição

A reunião da oposição na última semana definiu estratégias de alinhamento para 2026. Com isso, o bloco planeja uma debandada dos deputados estaduais e postulantes ao posto para uma única sigla, o PSDB de Ciro Gomes. A informação foi dita à coluna por Felipe Mota, hoje no União Brasil.

"A ideia é fazer dez deputados (estaduais), limitando a entrada de candidatos até um limite entre 38 mil a 35 mil votos. Queremos estar entre as maiores bancadas (da Assembleia Legislativa do Ceará)", declarou o deputado estadual nesta segunda-feira, 19. O fator seria a margem de votos.

Cláudio Pinho, líder do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), confirmou a estratégia. "Queremos fazer o maior número de deputados possível. Trabalhar para eleger dez deputados (estaduais)", disse.

De acordo com o parlamentar, o movimento deve levar para o ninho tucano ele próprio, Sargento Reginauro e Heitor Ferrer, que estão no União Brasil, e mais Cláudio Pinho e Queiroz Filho, do PDT. Antônio Henrique e Lucinildo Frota possuem convites do PL. Caso se confirme, o PSDB teria a terceira maior bancada já na janela partidária, com seis deputados.

A oposição planeja eleger, além dos já citados, nomes como Emilia Pessoa e Felipe Vasques, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

Felipe Mota explica que, na chapa estadual, a debandada será para o partido presidido por Ciro Gomes no Ceará. Já os deputados federais se realocariam na federação União Progressista.

"É uma manada de estaduais para o PSDB e uma manada de federais para o União Progressista", declarou.