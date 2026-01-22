Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Capitão Wagner (União)

Os últimos movimentos da oposição fizeram crescer rumores de que Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, será candidato a senador em outubro deste ano. O principal entusiasta é o pré-candidato a governador Ciro Gomes (PSDB).

"Me sinto um grande amigo, para além de admirador. O nosso deputado federal e quem sabe futuro senador, Capitão Wagner", chegou a dizer o tucano em um vídeo compartilhado, no último dia 13, nas redes sociais da ex-vereadora Jadna Gomes (União), de Lavras da Mangabeira.



À coluna, interlocutores afirmaram que Ciro tem falado da tese de Wagner disputar uma das duas vagas também em reuniões e conversas reservadas. Um aliado próximo classificou o Capitão como "bastante" cotado.

Wagner, por sua vez, deve se reservar sobre essa movimentação e evitará antecipações, mas aguardará a decisão do grupo. Ele não quer correr o risco de ficar mais quatro anos sem mandato. Uma candidatura a deputado federal seria mais segura.

Ciro afirmou que das quatro vagas majoritárias, devem compor ele próprio, Capitão e Roberto Cláudio (União). RC é visto com mais perfil de vice-governador e é homem de confiança de Ciro.

O grupo ainda ventila a possibilidade de trazer para a aliança oposicionista um novo partido. No radar estão PSD e Republicanos. Caso vá para o bloco, pode ter candidato próprio.

"Se não trouxermos algum aliado do governo, será o Wagner, o senador", declarou um interlocutor.