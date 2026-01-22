Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Me sinto um grande amigo, para além de admirador. O nosso deputado federal e quem sabe futuro senador, Capitão Wagner", chegou a dizer o tucano em um vídeo compartilhado, no último dia 13, nas redes sociais da ex-vereadora Jadna Gomes (União), de Lavras da Mangabeira.
À coluna, interlocutores afirmaram que Ciro tem falado da tese de Wagner disputar uma das duas vagas também em reuniões e conversas reservadas. Um aliado próximo classificou o Capitão como "bastante" cotado.
Wagner, por sua vez, deve se reservar sobre essa movimentação e evitará antecipações, mas aguardará a decisão do grupo. Ele não quer correr o risco de ficar mais quatro anos sem mandato. Uma candidatura a deputado federal seria mais segura.
Ciro afirmou que das quatro vagas majoritárias, devem compor ele próprio, Capitão e Roberto Cláudio (União). RC é visto com mais perfil de vice-governador e é homem de confiança de Ciro.
O grupo ainda ventila a possibilidade de trazer para a aliança oposicionista um novo partido. No radar estão PSD e Republicanos. Caso vá para o bloco, pode ter candidato próprio.
"Se não trouxermos algum aliado do governo, será o Wagner, o senador", declarou um interlocutor.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.