Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Deputados estaduais do PDT que fazem oposição ao PT

O PDT Ceará enviou uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que fazem oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

De acordo com os parlamentares ouvidos pela coluna, a justificativa do partido para expulsá-los foi de que eles estão "desalinhados com a ideologia do partido". O PDT faz parte da base da gestão Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou mais recentemente na base do governador Elmano de Freitas (PT); além disso é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sigla já definiu apoio à reeleição de Elmano. Os quatro deputados são aliados de Ciro Gomes (PSDB). Eles inclusive tem diálogo para filiações em outros partidos. Antônio Henrique e Lucinildo com o PL; Cláudio Pinho e Queiroz Filho com o PSDB, mesmo caminho que Ciro Gomes fez.

"Não mudei de posicionamento, quem mudou foi o partido", disse Lucinildo à coluna. Ele afirmou que irá recorrer.

Antônio Henrique se posicionou na mesma linha e disse que não fez nada para ser expulso. O deputado chegou a mencionar que o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, se reuniu com os parlamentares para procurar uma saída em comum acordo, o que não avançou.

O partido brizolista já notificou e aprovou no Conselho de Ética a expulsão do vereador de Fortaleza, PPCell. Ele já está de malas prontas para se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer a deputado federal. Para ele, não há janela partidária, diferentemente da situação dos deputados estaduais.