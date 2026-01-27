Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O PDT Ceará enviou uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que fazem oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
De acordo com os parlamentares ouvidos pela coluna, a justificativa do partido para expulsá-los foi de que eles estão "desalinhados com a ideologia do partido". O PDT faz parte da base da gestão Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou mais recentemente na base do governador Elmano de Freitas (PT); além disso é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A sigla já definiu apoio à reeleição de Elmano. Os quatro deputados são aliados de Ciro Gomes (PSDB). Eles inclusive tem diálogo para filiações em outros partidos. Antônio Henrique e Lucinildo com o PL; Cláudio Pinho e Queiroz Filho com o PSDB, mesmo caminho que Ciro Gomes fez.
"Não mudei de posicionamento, quem mudou foi o partido", disse Lucinildo à coluna. Ele afirmou que irá recorrer.
Antônio Henrique se posicionou na mesma linha e disse que não fez nada para ser expulso. O deputado chegou a mencionar que o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, se reuniu com os parlamentares para procurar uma saída em comum acordo, o que não avançou.