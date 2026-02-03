Foto: Mateus Dantas / CMFor Sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) teve a primeira sessão legislativa do ano nesta terça-feira, 3. Ao todo foram 46 matérias do expediente.

Destes projetos, 25, ou seja, mais da metade, são solicitações de sessões solenes.

Entre os requerimentos estão a de sessão solene para celebrar os 46 anos de fundação do PT, apresentada pela vereadora Mari Lacerda (PT) e celebrar datas como Dia do Conselheiro Tutelar, Dia dos Estudantes, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia do Professor, Dia do Trabalhador e Dia do Bombeiro Militar.