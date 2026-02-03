Logo O POVO+
Na primeira sessão do ano, mais da metade dos projetos são para sessão solene
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Na primeira sessão do ano, mais da metade dos projetos são para sessão solene

Entre os requerimentos estão a de sessão solene para celebrar os 46 anos de fundação do PT
Tipo Notícia
Comentar
Sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza (Foto: Mateus Dantas / CMFor)
Foto: Mateus Dantas / CMFor Sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) teve a primeira sessão legislativa do ano nesta terça-feira, 3. Ao todo foram 46 matérias do expediente.

Destes projetos, 25, ou seja, mais da metade, são solicitações de sessões solenes.

Entre os requerimentos estão a de sessão solene para celebrar os 46 anos de fundação do PT, apresentada pela vereadora Mari Lacerda (PT) e celebrar datas como Dia do Conselheiro Tutelar, Dia dos Estudantes, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia do Professor, Dia do Trabalhador e Dia do Bombeiro Militar.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?