Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Glêdson Bezerra (Podemos) e Elmano de Freitas (PT)

Deputado federal licenciado para ser secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck deverá deixar o PDT e se filiar ao Podemos, partido presidido pelo pai dele, o ex-prefeito de Aracati Bismarck Maia. Mesmo sendo base do governador Elmano de Freitas (PT), o principal filiado à legenda no Ceará faz oposição ao governo estadual.

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, maior município do interior do Ceará, teve convites de Eduardo para ingressar na base de apoio e aliança de Elmano, mas recusou. Apesar disso, diz o deputado, o prefeito tem liberdade para ser oposição.

"Há um resguardo conversado com a questão do Glêdson, que é uma pessoa anterior no Podemos (...). Ele já tem (liberdade para ser oposição). Não foi por falta de convite e oportunidades de investimento que o governador fez em Juazeiro do Norte. É uma decisão pessoal dele, a gente tem que respeitar isso, mas há um desejo, pelo menos da minha parte, que a gente possa enxergar uma realidade diferente", disse o deputado federal em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa na segunda-feira, 2.

"Eu tenho dito que desde a campanha municipal dele me colocaria à disposição para fazer essa negociação e importância do governo em uma cidade como Juazeiro do Norte. Não é da compreensão do prefeito, a gente respeita e vamos seguir com o Podemos na base do governador Elmano", completou.

Bismarck defende Cid na chapa

Sobre a chapa majoritária, Eduardo Bismarck declarou que o ideal, na visão dele, é que o senador Cid Gomes (PSB) concorra à reeleição, mas reforçou que a base possui outros pré-candidatos e que a decisão final será de Elmano.

"O ideal pra mim é o Cid estar na chapa. Pra mim é um dos maiores líderes que o nosso Estado tem, faz um grande trabalho de articulação. Quero muito ver o Cid na chapa e apoiarei aqueles que forem do arco de aliança do governador Elmano", afirmou.