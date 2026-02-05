Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Manuela d'Ávila, ex-deputada federal

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou em sessão nesta quinta-feira, 5, o título de cidadã cearense a à ex-deputada federal Manuela d'Ávila. O projeto é de autoria da deputada estadual Larissa Gaspar (PT).

Natural de Porto Alegre e jornalista de formação, Manuela foi eleita a vereadora mais jovem da capital do Rio Grande do Sul, deputada estadual e duas vezes deputada federal no Estado. Em 2018 ela foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT) e em 2020 candidata a prefeita de Porto Alegre, ficando em segundo lugar.

Para 2026, Manuela d'Ávila é cotada para ser candidata a senadora, no Rio Grande do Sul, pelo Psol.

"Sua trajetória inspira mulheres, jovens e militantes sociais em todo o Brasil, inclusive no Ceará, onde sua atuação política e intelectual encontra eco em diversas lideranças e movimentos sociais", diz a proposição de Larissa Gaspar.