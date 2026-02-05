Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou em sessão nesta quinta-feira, 5, o título de cidadã cearense a à ex-deputada federal Manuela d'Ávila. O projeto é de autoria da deputada estadual Larissa Gaspar (PT).
Natural de Porto Alegre e jornalista de formação, Manuela foi eleita a vereadora mais jovem da capital do Rio Grande do Sul, deputada estadual e duas vezes deputada federal no Estado. Em 2018 ela foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT) e em 2020 candidata a prefeita de Porto Alegre, ficando em segundo lugar.
Para 2026, Manuela d'Ávila é cotada para ser candidata a senadora, no Rio Grande do Sul, pelo Psol.
"Sua trajetória inspira mulheres, jovens e militantes sociais em todo o Brasil, inclusive no Ceará, onde sua atuação política e intelectual encontra eco em diversas lideranças e movimentos sociais", diz a proposição de Larissa Gaspar.
