Há infiltração do crime organizado em prefeituras, diz PGJ

Foto: FERNANDA BARROS Procurador-Geral de Justiça, Herbet Santos, visitou a redação do O POVO

O procurador-geral de Justiça (PGJ), o promotor Herbet Gonçalves Santos reconheceu a infiltração do crime organizado em prefeituras do Ceará.

"Essa infiltração que o crime organizado tem em algumas prefeituras, não tem como nós escondermos essa situação e não tem como a gente negar que isso acontece", disse na sexta-feira, 6, em visita ao O POVO.

"Tem algumas prefeituras que há infiltração de integrantes do crime organizado. Seja no poder executivo municipal, seja na câmara de vereadores. Isso ficou muito claro nas últimas eleições, que temos integrantes do poder legislativo municipal com participação em organizações criminosas", afirmou.

Combate conjunto

O PGJ declarou que os grupos criminosos deixam de atuar no tráfico de drogas e entram em licitações com prefeituras. Para o combate, ele apontou integração da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com outros órgãos.

"No momento em que a gente detecta pessoas da área política envolvidas em organizações criminosas, o Gaeco entra no auxílio da Procap e a operação se torna conjunta. E conjunta não só dentro do MPCE, mas também com Secretaria de Segurança Pública, com Polícia Civil, Penal e Militar", explicou.

Facções em busca de poder

Herbet ponderou que não se pode generalizar as condutas criminosas no meio político e nem dizer em números os envolvidos, mas que as facções adentraram no meio em busca de poder.

"O crime organizado se expandiu de uma forma em que ele naturalmente entrou na política. As facções invadem o ambiente político para buscar mais poder", afirmou.

Debate climático

O professor e youtuber Jones Manoel participará de debate junto do vereador Gabriel Aguiar (Psol) com a temática "Crise do Imperialismo e Soberania Nacional na Emergência Climática", no domingo, 8, na sede do Psol em Fortaleza a partir das 9h.

Fenômeno nas redes sociais, Jones se filiará pelo Psol e será candidato a deputado federal em Pernambuco.

Eunício em busca do Senado

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) se movimentou fortemente nos últimos dias em busca de viabilizar-se para ser candidato a senador pela base. Ele recebeu apoios de diversas lideranças municipais, dentre elas, a do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD).

Pinga-fogo_

Agusta Brita é a nova líder do PT no Senado Federal///O PT e o Governo apostam em Luisa Cela, secretária da Cultura no Estado, como candidata a deputada federal///Com o processo de expulsão dos deputados estaduais do PDT, postulantes ao cargo observam a possibilidade de ingressarem a sigla



