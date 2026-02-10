A insatisfação e a falta de unanimidade do PSB com Júnior Mano

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
De lá pra cá, Cid afirmou que, se o PSB tiver direito a uma vaga na chapa majoritária, ele defende que seja para Júnior Mano, como candidato a senador. O deputado tem apoio de dezenas de prefeitos, o que o cacifa para o posto, mas não é unanimidade no governismo cearense, e nem mesmo no partido presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo Santana (PT).
A esposa do deputado, Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas, recém se filiou ao PSB, deixando o PRD. Ela anunciou pré-candidatura a deputada federal, ocupando o espaço que hoje é do marido. Tal movimento não agradou deputados estaduais.
A decisão de lançar a esposa prefeita não foi algo discutido pelo partido e não estava no horizonte dos planos tratados internamente. O PSB planeja eleger seis deputados federais no Ceará e articula nomes como o de Roger Aguiar, ex-prefeito de Marco. Com Giordanna no páreo, a conta se torna mais complexa.
Essas movimentações de Júnior Mano são vistas como planejamento individual, que deixam o partido à parte. A insatisfação interna existe por se acreditar que acabam prejudicando deliberadamente o PSB em suas estratégias. Além disso, o deputado estaria articulando candidaturas a deputado estadual pelo PRD, indo em sentido contrário ao fortalecimento da bancada do PSB.