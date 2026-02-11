Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-02-2026: Visita do Procurador-Geral de Justiça, Herbet Santos, à redação do Jornal O Povo. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Herbert Santos, o procurador-geral de Justiça do Ceará, assumiu a presidência do Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, em eleição durante a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), nesta quarta-feira, 11, em Brasília.

O chefe do Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou que terá como pauta a pacificação nos ambientes em união com as instituições estaduais a nível nacional.

“Acredito que nosso desafio é unir esforços entre as instituições de todos os estados para assegurar que o futebol seja um espaço seguro de convivência, respeito e inclusão, onde torcedores e famílias possam vivenciar o esporte de forma plena e pacífica”, declarou.

O Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádio visa desenvolver medidas que garantam a segurança nos ambientes evitando atos violentos e prezando pela integridade e paz dos torcedores frequentadores dos estádios de futebol no Brasil.

Herbert era presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club desde 2024, renunciando ao posto em janeiro deste ano para assumir o cargo de PGJ.

