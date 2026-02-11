Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Herbert Santos, o procurador-geral de Justiça do Ceará, assumiu a presidência do Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, em eleição durante a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), nesta quarta-feira, 11, em Brasília.
O chefe do Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou que terá como pauta a pacificação nos ambientes em união com as instituições estaduais a nível nacional.
“Acredito que nosso desafio é unir esforços entre as instituições de todos os estados para assegurar que o futebol seja um espaço seguro de convivência, respeito e inclusão, onde torcedores e famílias possam vivenciar o esporte de forma plena e pacífica”, declarou.
O Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádio visa desenvolver medidas que garantam a segurança nos ambientes evitando atos violentos e prezando pela integridade e paz dos torcedores frequentadores dos estádios de futebol no Brasil.