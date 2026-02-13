Modernização da Alece custará 28 milhões

Foto: Imagem:Publicidade Alece ￼PROJETO de modernização da Alece

.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) fechou a contratação da empresa PHD Construções e Serviços LTDA para a execução das obras de reforma e modernização do prédio principal e paisagismo na área externa, incluindo serviços de demolições, adequações, drenagem e instalações prediais.

O valor da reforma será de R$ 28.588.000,00, cerca de R$ 6 milhões a menos do que o estimado a partir de projetos e planilhas orçamentárias divulgados no Diário Oficial da Alece na última terça-feira, 10, desta semana.

O contrato valerá até fevereiro de 2027 e o prazo de execução da obra é de seis meses, contando a partir do recebimento da primeira ordem de serviço.

O novo para o povo

Anunciada em novembro pelo presidente, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), as obras na Assembleia visam a alinhar a estrutura às normas de prevenção orientadas pelo Corpo de Bombeiros e recuperar linhas arquitetônicas do prédio original de 1977.

O projeto implantará uma escada de serviço externa para auxiliar na manutenção, correção de vazamentos e requalificação da cobertura e recuperação e modernização da antena de TV.

Além disso, haverá retirada das grades externas para abrir o espaço à população com construção de uma Praça Cívica com espaço pet, academia ao ar livre e um Pavilhão das Bandeiras dos 184 municípios cearenses.

Rodízio

O vereador Soldado Noélio tomou posse como deputado federal nesta semana em virtude de licença de 120 dias de Dayany Bittencourt em rodízio do União Brasil na Câmara dos Deputados. Ele é o segundo suplente da sigla, tendo Vanderlan Alves, hoje no Republicanos, em exercício com a licença de Fernanda Pessoa.

Mudança na Câmara de cá

Com a ida de Noélio para o Congresso Nacional, abre a vaga de suplente na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A terceira suplente do União Brasil, Kamila Cardoso tomará posse como vereadora. Ela foi candidata a senadora em 2022 tendo mais de um milhão de votos. Em 2024, tentou como parlamentar da Capital, obtendo menos de 4 mil votos.

"Eu era o palanque"

O deputado estadual Heitor Ferrer (União), que sempre foi oposição aos Ferreira Gomes, anunciou que subirá pela primeira vez em um palanque de campanha na candidatura de Ciro Gomes (PSDB) em 2026.

Nos corredores da Alece eu o questionei, uma vez que ele foi candidato a vice-governador em 1998 em uma chapa com José Airton (PT).

"Mas ali, eu já estava no palanque. Eu era o palanque", me respondeu com o regulamento debaixo do braço.

Pinga-fogo

Danilo Forte, deputado federal, deverá ser indicado do União Brasil para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)///A indicação sairá após o Carnaval///Movimentações recentes de Eunício Oliveira (MDB) e Júnior Mano (PSB) para o Senado causaram insatisfação entre aliados governistas.



