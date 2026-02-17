Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha (18/07/2025)

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assistiu de camarote ao desfile dos Acadêmicos de Niterói no Sambódromo da Marquês de Sapucaí do Rio de Janeiro no último domingo, 15, de Carnaval em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador licenciado estava acompanhado de aliados cearenses, entre eles o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira (sem partido), o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos.

Estavam para acompanhar o desfile também outros amigos e cônjuges, entre as quais, Onélia Leite, conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE).

Camilo chegou em uma van com outros integrantes do Governo Lula, como Gleisi Hoffmann, ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial, Alexandre Padilha, Saúde, Margareth Menezes, da Cultura.

Da ala de empresários, estiveram nos camarotes a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante,

e André Esteves, fundador do BTG Pactual.

Nas redes sociais, Chagas compartilhou momentos do desfile cantando e entoando "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". Ele também publicou um vídeo retornando para Fortaleza.

"Que coisa merecida, que coisa emocionante. Tava lá com o nosso ministro Camilo e a gente se emocionou demais com essa homenagem dos Acadêmicos de Niterói. Quanta emoção causou para o Brasil inteiro", declarou em postagem na segunda-feira, 16.

Ainda no vídeo, Chagas rebateu críticas de que teria ido para o desfile com dinheiro público dizendo que trabalha desde os 15 anos e desde os 18 com carteira assinada. "Almas amarguradas, procurem Jesus, vocês que ficam criticando", disse.