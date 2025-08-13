Brasil Nunca Mais - 40 anos

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo - Lideranças na defesa dos direitos humanos homenageam os 95 anos de Dom Paulo Evaristo Arns em evento na Pontifícia Universidade Católica (PUC). (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A ideia surge ali pelos começos dos anos 1980, sob o governo do general Figueiredo, quando a ditadura militar já estava em seu ocaso. Em uma conversa com Eny Moreira, advogada de presos políticos como ele, Sobral Pinto revela uma preocupação - nascida de suas vivências no combate às violências do Estado Novo, sobre o destino que seria dado aos processos judicias instaurados contra adversários políticos do regime que findava, muitos dos quais continham provas de torturas e violações várias de direitos.

Do período Vargas sobraram apenas os processos a que responderam Luís Carlos Prestes e Harry Berger. E a razão era simples: doutor Sobral, advogado de ambos, teve o cuidado de deles fazer cópia. Nada de novo. O último ato de toda ditadura é sempre atentar contra a memória e a verdade. A história não me deixa mentir.



A preocupação se transformou em um ousado projeto. Capitaneado pelo então arcebispo de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns e pelo pastor presbiteriano Jaime Wright, lideranças religiosas com destacada atuação na defesa dos direitos humanos naqueles anos, logo pôs-se em marcha uma delicada operação de preservação da memória daqueles horrores. Nada menos que 707 processos foram retirados em carga do Superior Tribunal Militar e fotocopiados. Um total de mais de um milhão de páginas.



Os processos foram submetidos a uma equipe formada por acadêmicos, juristas e jornalistas, para condensação e sistematização das informações. Não era pouca coisa. Tinham em mão o corpo de delito dos crimes da ditadura, a prova insofismável das violações de direitos perpetradas pelo estado brasileiro contra os seus cidadãos.



Não sem razão todo o trabalho foi feito às ocultas, sob o mais absoluto sigilo, afinal ainda se vivia sob uma ditadura e os militares certamente não aprovariam nada daquilo. A operação custou caro e seu financiamento veio dos cofres do Conselho Mundial de Igrejas, organização ecumênica com sede em Genebra. O dinheiro ingressa no país clandestinamente.



Com a chamada Nova República e a posse do primeiro presidente civil em 1985, o trabalho vem a público, na forma de um livro-denúncia, com o título Brasil: Nunca Mais. Um sucesso editorial estrondoso. Por 91 semanas figurou na lista dos livros mais vendidos no país. Era o véu de silêncio que cobria os crimes da ditadura decaída.



Mais não conto porque o espaço não permite. A quem quiser saber dos detalhes e bastidores da verdadeira saga que foi esse projeto e sua imensa contribuição para a vida brasileira, recomendo o podcast NUNCA MAIS, série do Grupo Prerrogativas, apresentado pelo jornalista Camilo Vannuchi. Está tudo lá. Fica a dica.