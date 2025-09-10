Foto: RAFAEL CAVALCANTE Encenação da Via Sacra no Centro de Fortaleza/CE promovido pelas pastorais sociais, comunidades eclesiásticas de base e entidades da arquidiocese de Fortaleza Na foto: Grupo de teatro faz procissão Foto: Rafael Cavalcante, em 19/04/2011

Durante os anos sombrios da ditadura militar, a diocese de Crateús, à frente Dom Antônio Batista Fragoso, seu primeiro Bispo, tornou-se um bastião de resistência democrática, símbolo de comprometimento com as causas populares. Profundamente identificado com as linhas teológicas e pastorais traçadas pelo Concílio Vaticano II, Dom Fragoso, ao lado de Dom Helder Câmara e outros Bispos, foi subscritor do Pacto das Catacumbas de Domitila, documento firmado em 16 de novembro de 1965, em que selam o compromisso com os ideais de justiça social próprios da chamada Teologia da Libertação. Um movimento que buscava reposicionar a ação da igreja católica diante das injustiças do mundo, deste mundo, e que a cada dia ganhava mais força, sobretudo na América Latina.

Nada mais previsível naquele então que a ação repressora do regime dos generais se abatesse sobre a igreja de Dom Fragoso, que, com sua "opção preferencial pelos pobres", cerrava fileiras com os trabalhadores do campo, historicamente explorados pelos grandes latifundiários, na sua luta pela terra e por condições dignas de trabalho.

Vários os padres da diocese de Crateús, militantes da igreja popular, que foram vítimas do acosso dos militares. Um houve, falecido no último dia 3, cuja história - ou pelo menos uma pequena parte dela, quero contar.

Geraldo Oliveira Lima, o padre Geraldinho, era cria de Dom Fragoso, por ele ordenado. O homem atuava fortemente junto às Comunidades Eclesiais de Base e sindicatos rurais. Viu-se preso em pleno aeroporto da cidade de Natal, sob a bizarra acusação de subversão, afinal os espiões da ditadura haviam descoberto ter ele servido de portador, quando voltava de um encontro da Pastoral Rural em Recife, de exemplares de "O Círculo" - pequeno jornal, na verdade pouco mais que um boletim, de aberta oposição ao regime, que deveriam ser entregues a um outro padre, o francês Daniel Jouffre. Esse o seu crime. Era o dia 28 de junho de 1971.

Barbaramente torturado, submetido a toda sorte de sevícias e humilhações, padre Geraldinho foi condenado a um ano de prisão, vindo a ser absolvido em segundo julgamento. Tudo somado, amargou dez meses de cadeia, experiência que lhe deixou marcas profundas na alma.

Após a morte de Dom Fragoso e o novo redirecionamento da orientação pastoral da diocese, padre Geraldinho perdeu o gosto pelo sacerdócio, vindo a largar a batina. Passou a dedicar-se de corpo e alma à cultura, à memória e à história dos Sertões de Crateús. Deixou um museu e vários livros publicados. De sua autoria tenho "A marcha da coluna Miguel Costa - Prestes no Ceará", que ainda não li. Este artigo sai à sua memória.