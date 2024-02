Cid elogia Luizianne, brinca com Evandro e exalta Camilo, mas faz ressalva a candidatura do PT

Foto: FÁBIO LIMA  CID GOMES, recém-filiado ao PSB, retoma protagonismo perdido após divergências com o irmão Ciro

Senador da República, Cid Gomes se filiou ontem ao PSB depois de uma via-crúcis pelo PDT, mergulhado em crise desde julho de 2022.

Concorrido, cheio de personagens nacionais e locais, o ato de adesão do ex-governador à legenda socialista (no mesmo Marina Park palco da controversa declaração de 2018*) foi marcado por acenos, elogios e recados.

Os acenos

Cid não chega sozinho ao PSB, mas acompanhado por grupo numeroso de prefeitos (quase 40) e outras lideranças, entre as quais a ex-governadora Izolda Cela, cotada para concorrer ao Executivo em ao menos três municípios – Caucaia, Fortaleza e Sobral –, mas sem efetivamente se comprometer com nenhum – o que não significa que não será candidata.

Ao lado desse blocão, e com a perspectiva de chegada de mais uma leva de potenciais filiados (deputados estaduais e federais), Cid eleva o cacife do PSB a outro patamar no xadrez político cearense, tornando a legenda uma voz com peso para influir na costura da aliança que dá sustentação a Elmano de Freitas no Governo do Estado. O (neo) pessebista e seu entorno sabem disso.

Os elogios

Ainda de acordo com o senador, o PT é sem dúvida o maior partido do arco governista, “Luizianne é uma guerreira” sem a qual não teria havido entendimento com o PT e Camilo “é a maior liderança do Ceará”, mas não convém que a mesma sigla concentre tanto poder, elegendo presidente, governador e prefeito da Capital.

Se a posição de Cid terá força para demover petistas de lançar representante na sucessão de José Sarto (PDT), são outros quinhentos. Mas o entendimento do ex-governador está posto como mais um elemento na equação para definir o nome da candidatura do grupo em 2024.

Os recados

Há uma síntese do que foi o ato de filiação de Cid? Um recado mais eloquente? Uma frase mais palpitante? Uma cena inusitada?

A dobradinha do senador com Luizianne foi curiosa. Para além de toda urbanidade, demonstrou que aquele encontro no aeroporto pode ter evoluído para uma relação na qual dois ex-gestores que já estiveram em lados opostos conseguem eventualmente contornar divergências e descobrir interesses comuns em um novo contexto político.

Foi interessante também a tabelinha de Cid com Evandro Leitão, ex-PDT que se desgarrou e ingressou não no PSB, mas no PT de Camilo. Mesmo que em tom de brincadeira, foi a segunda vez que o senador declarou que gostaria de ter o presidente da Assembleia a seu lado, no mesmo partido.

A fala significa que Cid não apoiaria Evandro como candidato pelo PT? Não. Apenas que, no PSB, talvez o seu nome reunisse mais condições de postular o Paço Municipal, contemplando as agremiações governistas de maneira mais equilibrada – uma cobrança feita pelo próprio Cid, aliás.