Izolda abre leque de possibilidades ao se filiar ao PSB

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

Embora já tenha negado qualquer pretensão de candidatura – e a política não seria também essa arte de administrar negativas provisórias? –, a ex-governadora Izolda Cela embaralhou o horizonte político no Ceará ao assinar a ficha de filiação ao PSB.



Sem se mover além do necessário, a secretária-executiva do MEC abriu um leque de possibilidades, das quais a que chama mais atenção é a de se apresentar como alternativa em Fortaleza caso o PT não se entenda internamente e, do conjunto das forças governistas, não se viabilize um quadro mais talhado para a missão.



Nome do agrado de Camilo Santana e de Cid Gomes, com trânsito no PT e nos demais partidos da base, simpático ao segmento da educação e mais palatável à militância (inclusive petista) do que o de Evandro Leitão, Izolda teria, em tese, o condão de neutralizar resistências que hoje se apresentam tanto à postulação do presidente da Assembleia quanto à da deputada federal Luizianne Lins.



Há precedente no Ceará. Em 2014, pelas mãos do mesmo Cid, então governador em fim de mandato, Camilo tornou-se candidato ao Governo para inviabilizar apoio de Lula ao adversário Eunício Oliveira (MDB).



Ressalvadas as gradações de conjuntura e personagens, Izolda poderia ser esse "novo" Camilo em âmbito municipal? Logo teremos resposta.