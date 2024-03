Cúpula do PT no Ceará abraça candidatura de Evandro Leitão

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.01.2024: José Guimarães, lider do governo Lula e Evandro leitão, presidente da assembleia. Cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará.

Em reunião nessa quinta-feira, 7, o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), declarou apoio a Evandro Leitão como candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

“Estou convencido de que o nome que melhor pacifica o ambiente político em Fortaleza é o nome do companheiro Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa”, discursou Guimarães para a militância agrupada na sede da legenda na noite de ontem.

Segundo ele, essa posição foi definida em tratativa com o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas, ambos petistas.

“Estou com opinião muito forte dialogada com o ministro Camilo Santana”, continuou o deputado, acrescentando ter conversado havia pouco tempo “com o governador Elmano de Freitas”.

“E é como o Lula diz”, prosseguiu, “‘Guimarães, Camilo, vocês dois com Elmano vão resolver as broncas do Ceará’”.

Dirigente estadual do PT, Antônio Conin Filho também manifestou preferência por Evandro, defendendo que o parlamentar represente o partido na corrida pela sucessão de José Sarto (PDT) na capital cearense.

Além de Guimarães e Conin, estavam presentes à plenária da agremiação os deputados estaduais Francisco de Assis, Fernando Santana e Júlio César Filho, todos alinhados à possível candidatura de Evandro.

Guimarães também descartou as prévias como método de indicação da candidatura, tese que vem sendo postulada pela deputada federal e pré-candidata Luizianne Lins.

Para ele, o processo desgastaria o PT, mesmo argumento empregado por Elmano quando questionado sobre o assunto um dia antes, durante coletiva de imprensa.

Com a adesão do grupo de Guimarães, Evandro soma apoios importantes que lhe garantem uma maioria no diretório caso a decisão se dê pelo encontro, ou seja, com delegados sendo escolhidos para votar um nome.

Blocão anti-Camilo

Antes em lados opostos, deputados estaduais de União Brasil, PDT e PL se deixaram fotografar ontem, durante sessão na Assembleia. A imagem antecipa uma potencial convergência de forças nas eleições de Fortaleza.

Turbinados pela passagem de Capitão Wagner pelo Legislativo nos últimos dias, os interesses mútuos dessas siglas acabaram funcionando como cimento para modelar um blocão anti-Abolição – ou anti-Camilo, já que o principal adversário a ser batido por esse grupo é o ex-governador e hoje ministro da Educação, fiador da vitória de Elmano ainda no primeiro turno em 2022.