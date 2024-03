Como foi a conversa entre Luizianne e Elmano que descartou prévias no PT

Foto: Camila de Almeida, em 1º/5/2015 Luizianne Lins e Elmano de Freitas, em imagem de arquivo

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins esteve reunida com o governador Elmano de Freitas (PT) durante quase toda a manhã da última segunda-feira, 11, no Palácio da Abolição. Foi a primeira agenda privada entre ambos desde o anúncio da ex-prefeita de que postularia um terceiro mandato no Paço.

À mesa com o aliado, Luizianne fez apenas um pedido ao chefe do Executivo: que se mantivesse afastado do processo interno que define o nome da legenda para concorrer à sucessão de José Sarto (PDT).

De Elmano, a petista ouviu a garantia de que não irá interferir na dinâmica partidária, preservando-se no curso das próximas etapas, até a decisão final da sigla, que deve se dar por volta da última semana de abril.

Até lá, o governador não se mostrará mais ou menos inclinado a apoiar quaisquer nomes, salvo aquele que de fato seja ungido na escolha, que, ao que tudo indica, será por meio do encontro e não de prévias, como preferia LL.

Por esse caminho (encontro), os filiados elegem delegados, que, por sua vez, votam em chapas formadas pelos pretendentes ao Paço Municipal – cinco ao todo, caso não haja desistências.

O primeiro ato – a eleição dos delegados – será deflagrado em 7 de abril e o segundo – a votação em si – está previsto para o dia 21 do mesmo mês.

Cenários

Dentro do PT, há projeções para todos os gostos. Um petista mais entusiasmado com Evandro Leitão, por exemplo, sugeriu que o deputado estadual contabilizaria hoje algo em torno de 65% dos delegados – segundo ele, numa estimativa acanhada.

Já uma aliada de Luizianne projetou uma briga renhida, mas vencida pela deputada com margem mínima, suficiente para levá-la adiante como representante da agremiação.

No encontro, o vencedor ou a vencedora da peleja consagra-se com maioria simples de delegados, ou seja, metade mais um dos apoios. O número final de delegados deve rondar a casa dos 200, um pouco mais ou um pouco menos.

Movimentos de Camilo

Enquanto o PT costurava a duras penas um acordo para evitar prévias no partido, Evandro Leitão, presidente da Assembleia, cumpria agenda em Brasília ao lado do ministro da Educação Camilo Santana e do presidente Lula, com quem ao final posou para foto, sorridente depois do anúncio das seis unidades do IFCE para o Ceará – duas delas na capital cearense.

Em vídeo divulgado pelas redes nessa terça-feira, 12, Camilo atribuiu a Evandro o pedido de construção de mais dois IFCEs em Fortaleza. O aliado agradeceu, passando então a bola ao ministro, numa dobradinha que pressagia o tom de uma potencial campanha para prefeito.

O “timing”, certamente, não foi por acaso: na véspera da reunião do diretório municipal que vai bater o martelo sobre o método de definição de candidatura.

Se o governador Elmano se preserva nessa queda de braço entre petistas, o antecessor no cargo dá passos cada vez mais largos para emplacar Evandro como postulante.

A esse propósito, note-se a presença, na cerimônia de ontem em Brasília, do ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira, nome de absoluta confiança de Camilo.