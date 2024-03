Ex-PL, vereador Pedro Matos se filia ao Avante

Foto: Divulgação / Assessoria Presidente do Avante Rodrigo Nogueira e o vereador Pedro Matos

Até então no PL, o vereador de Fortaleza Pedro Matos se filiou nesta sexta-feira (15) ao Avante, partido comandado no Ceará pelo secretário do Desenvolvimento Econômico da gestão municipal, Rodrigo Nogueira.



Além de Matos, outros parlamentares também ingressaram na sigla hoje: Moura "Taxista", Jaime Cavalcante, Ana do Aracapé, Marcelo Lemos e Cássia Vasconcelos.

À coluna, Nogueira já havia afirmado que esperava filiar ao menos quatro vereadores durante o período da janela partidária, que se encerra no início de abril.



Matos migrou do PL, que tem candidato de oposição ao perfeito José Sarto (PDT) na capital cearense, para uma legenda da base do chefe do Executivo, que vai tentar a reeleição.



O vereador é filho de Raimundo Gomes de Matos, também membro da Prefeitura (presidente da Funci), que segue no cargo mesmo depois da janela. Para ele, a prioridade é reeleger Matos para mais quatro anos na Câmara.