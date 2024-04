PSB, MDB e PSD: a briga escancarada pela vice em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Titular da Secult-CE, Luísa Cela

Titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), Luísa Cela se filiou ao PSB e transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza.



Agora integrante do mesmo partido do senador Cid Gomes, a gestora é cotada como candidata a vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), que deve ser homologado como representante petista na corrida no próximo dia 21 de abril.



O movimento consolida a aposta do PSB em assegurar a vice na composição capitaneada pelo nome do PT na disputa pela sucessão do prefeito José Sarto (PDT).



Além da sigla socialista, há outros interessados no posto. Um desses concorrentes de peso é o PSD do ex-vice-governador Domingos Filho, que se fortaleceu na capital cearense após a janela partidária.



À coluna, o dirigente já garantiu que deve manter tratativas com o governador Elmano de Freitas para definição de posições na chapa em Fortaleza.



Outro partido de olho nesse debate é o MDB do deputado federal Eunício Oliveira, que já demonstrou interesse na vaga em meio a negociações com as demais forças da base aliada.



A entrada de Luísa Cela, porém, reconfigura o cenário na cidade, com a sinalização mais evidente de Cid e do PSB de que não devem abrir mão de indicar um quadro para o bloco que concorrerá ao Executivo.



Em conversa com a coluna nessa terça-feira, 9, o vereador Leo Couto (PSB) reafirmou a primazia pessebista para designar a vice de Evandro Leitão na chapa do conjunto de agremiações que vão para a disputa.



Neófita no meio político, embora tenha trajetória já extensa no âmbito da cultura local, com passagens pelas gestões, Luísa Cela contemplaria tanto o grupo de Izolda quanto de uma ala do PT que se identifica com o perfil da secretária.



Para interlocutores do PSB e do PT, seria nome que contrabalançaria a presença de Evandro como possível candidato à Prefeitura – não apenas por ser mulher, evidentemente, mas por mobilizar segmentos nos quais o ex-pedetista tem mais dificuldade de transitar.