Elmano escolhe Marcos William como novo desembargador do TJCE

Foto: Divulgação / Assessoria do Governo Procurador Marcos William Leite de Oliveira, escolhido como novo desembargador do TJCE

O governador Elmano de Freitas escolheu na noite desta terça-feira, 30, o procurador Marcos William Leite de Oliveira como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará.



Coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), Oliveira foi o mais votado na formação da lista tríplice preparada pelo TJCE e enviada ao Governo.



Compunham o rol de nomes, além do chefe da Procap, que havia obtido 42 votos, os também procuradores Francisco Lucídio de Queiroz Júnior (33 votos) e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (25 votos).



Como a coluna havia antecipado, já estavam bem cotados Oliveira e Francisco Lucídio, vice-procurador-geral de Justiça.



Elmano bateu o martelo sobre o nome na véspera do esgotamento do prazo, que é de 20 dias.



A cadeira no tribunal foi aberta com a aposentadoria, em março último, do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Outra, porém, logo deverá ser preenchida: a do hoje ministro do STJ Teodoro Silva Santos, ex-TJCE.



Da lista inicial com oito postulantes, fazia parte apenas um promotor: Agostinho Oliver Ramos Teles, que acabou não avançando para a etapa seguinte do funil, a lista sêxtupla, posteriormente reduzida a três indicados.



A presença exclusiva de procuradores nas fases subsequentes de seleção dos magistrados se consolidou durante a presidência da desembargadora Nailde Pinheiro.