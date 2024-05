Grupo de Evandro quer perfil feminino para vice em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará no governo Elmano, é formada em psicologia e acumula experiência em gestão cultural

O perfil para candidata a vice buscado pelo entorno de Evandro Leitão (PT) na corrida pela Prefeitura de Fortaleza em 2024 é o de uma mulher, com boa articulação e capacidade de diálogo em relação aos temas mais importantes da cidade durante uma campanha (saúde, segurança e aquelas pautas mais controversas, como a taxa do lixo, por exemplo).



O referencial no horizonte desse grupo é a vice-governadora Jade Romero (MDB) – hábil politicamente e proativa.

Entre as opções discutidas, há duas pessoalmente elogiadas pelo pré-candidato do PT: a vereadora Ana Paula Farias e a secretária da Cultura do Estado, Luísa Cela, ambas filiadas ao PSB.



Das duas, Luísa leva alguma vantagem por mobilizar um segmento, o do circuito da cultura e de parte do PT, no qual o neopetista tem mais dificuldade de transitar.



Seu nome, desse modo, seria visto como uma forma de compensar a lacuna que a deputada federal Luizianne Lins deve deixar caso não participe ativamente da campanha de Evandro na cidade.



Por outro lado, Ana Paula, que é enfermeira por formação e traz na designação parlamentar a alusão à categoria – é mais conhecida como Enfermeira Ana Paula –, representaria ganho mais substantivo em termos de articulação pelo voto, já que efetivamente é parlamentar e tem densidade eleitoral.



A preço de hoje, três partidos estão de olho na vice: PSD, MDB e PSB. Evandro, como a coluna mostrou, já deu início a uma maratona de conversas com legendas aliadas nesta semana, devendo estender-se nesses compromissos até semana que vem.