Eudoro diz que comando do PSB deve passar a Cid

Foto: FERNANDA BARROS Eudoro Santana, Carlos Siqueira e Cid Gomes durante encontro do PSB no Ceará

Dirigente estadual do PSB, o ex-deputado Eudoro Santana disse à coluna que a presidência do partido no Ceará deve passar em breve ao senador Cid Gomes, que se filiou à legenda no início do ano após deixar o PDT em meio à crise que se seguiu a uma disputa com o grupo do irmão, Ciro Gomes.



Segundo Eudoro, embora os dois aliados não tenham tratado mais detidamente da mudança na condução da sigla, “certamente todos os companheiros sabem que a minha passagem pelo comando do PSB é passageira”.



“Vamos concluir o trabalho iniciado. O Cid dentro do PSB tem todo o espaço, independente de oficialmente estar no comando, o que certamente será o caminho do PSB”, acrescentou.



No dia 13 de maio, a coluna relatou que, como uma espécie de termo para a entrada de Cid e a de seu grupo na agremiação, havia a sinalização de que, passado algum tempo, o ex-governador assumiria os trabalhos de fato e de direito.



De lá para cá, o senador tem se dedicado prioritariamente à montagem de chapas Ceará adentro para as eleições de 2024, tarefa que realiza como poucos entre lideranças políticas no Estado.



Em alguns municípios, o PSB vem filiando egressos do PT que foram preteridos pelo partido em favor de outros nomes para o pleito. É o caso, por exemplo, do agora ex-petista Sá Vilarouca, que concorre à Prefeitura de Iguatu.