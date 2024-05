Cid mantém olho na vice e outro na Alece

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) se recolheu depois de expor contrariedade a uma candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza, mas, fora do palco, tem se movimentado de olho em duas posições em 2024: a vice da chapa que vai postular o Paço e a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Para um posto, o nome cotado é o de Luísa Cela, titular da Secretaria da Cultura até o início de junho, quando deixa a função para ficar à disposição do bloco governista. Já para o comando do Legislativo o ex-governador tem uma carta na manga: Salmito Filho (PSB), secretário do Desenvolvimento Econômico e deputado estadual licenciado. É possível que Cid acabe por arrebatar para o PSB tanto a vice quanto a cadeira principal da Alece? Membros da base asseguram que sim. Para outros, contudo, a equação é mais complexa. Passa, inclusive, pela corrida por eventual reeleição a mandato no Senado em 2026, uma hipótese que o ex-pedetista não descartou de todo, embora venha dizendo publicamente que não teria mais interesse em pleitear cargo.

Sucessão na Assembleia a mil

Atual presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT) garante que está integralmente dedicado aos trabalhos no parlamento estadual e às articulações de sua pré-candidatura ao Paço, restando pouco tempo para manter tratativas quanto à sucessão na casa legislativa. Mesmo assim, os dados estão sendo jogados. Na mesa, há nomes sendo discutidos com maior ou menor entusiasmo pela ala aliancista. Um deles é o de Salmito, conforme já dito. Outro é o de Guilherme Landim (PDT), parlamentar cidista e liderança em ascensão (é relator da CPI da Enel), mas com pouco trânsito no grupo mais próximo do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas, ambos petistas, o que torna seu caminho mais acidentado.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo LUISA Cela é cotada para ser vice de Evandro em Fortaleza

Luísa Cela e o "fogo amigo"

Há cerca de um mês, desde que se tornou mais forte a chance de que seja escolhida como vice de Evandro Leitão na briga pelo Executivo municipal, Luísa Cela tem sido alvo de protestos em ocasiões diversas por seu trabalho à frente da Secult. Parte dessas queixas se originaria em uma mobilização cuja nascente está nas demandas da classe artística, sempre muito engajada. Parte, contudo, é creditada a uma espécie de "fogo amigo" preventivo, ou seja, aquele destinado a tentar fazer água em sua pré-candidatura antes mesmo de qualquer sinalização concreta dos aliados em favor de seu nome. A respeito disso, convém observar os vínculos políticos, diretos ou indiretos, de alguns dos personagens que têm se empenhado em desgastar a imagem da quase ex-secretária.

"Carluxo" do Sarto?

O prefeito José Sarto (PDT) é usualmente ponderado e cordato, mas sua "skin" nas redes sociais tem sido cada vez mais virulenta. Após escolha de Roberto Sá para a Segurança da gestão Elmano, por exemplo, o chefe do Executivo desejou sorte ao novo auxiliar do Abolição pela manhã e, à noite, na sua versão mais destemperada para o "X" (ex-Twitter), ironizou a indicação do nome, sugerindo que a intenção do governador era transformar o Ceará em um novo Rio de Janeiro. Num intervalo de poucas horas, o pedetista foi da necessária razoabilidade na arena política ao linguajar típico do tiroteio das redes. Das duas, uma: ou Sarto de fato mudou de ideia quanto ao substituto de Samuel Elânio, e nisso não há problema; ou entregou a senha da conta a algum "Carluxo" cearense, a quem caberia manter virtualmente de pé um personagem que, pessoalmente, o prefeito decididamente não sustenta.