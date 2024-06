Tasso mantém silêncio sobre disputa no PSDB pela vice de Sarto

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Ex-senador Tasso e o vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista

Ex-senador da República, Tasso Jereissati mantém silêncio sobre a disputa nos bastidores pela vice do prefeito José Sarto (PDT), que deve concorrer a novo mandato.



Atual ocupante do posto no Executivo, o dirigente tucano Élcio Batista, como a coluna havia mostrado, já vinha balançando no cargo desde que o gestor pedetista passou a ser pressionado por sua base a escolher nome mais competitivo para uma dobradinha em 2024.



Como alternativa, vereadores ligados a Sarto já apresentaram, informalmente, a também parlamentar Cláudia Gomes, do mesmo PSDB de Élcio, que comanda o partido no âmbito local.



Ante o impasse, Tasso tem sido instado a arbitrar a queda de braço. O ex-governador, todavia, já fez saber que não tem nome de preferência e que tampouco fez qualquer exigência sobre a vice do prefeito.



Para Sarto, no entanto, manter o PSDB na posição que já desempenha é uma estratégia para evitar debandada da sigla posteriormente.



Dividido entre quadros do partido e outras sugestões, o prefeito vem se esquivando sempre que questionado sobre a vice, se é homem ou mulher e a qual legenda pertence.



A um mês do início do período das convenções, o chefe do Palácio do Bispo dispõe ainda de tempo para chegar a candidato/candidata cuja força possa ajudá-lo na briga pela reeleição.