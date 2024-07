Vice de Evandro Leitão deve sair de três nomes

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Deputado Evandro Leitão, do PT

A escolha da vice de Evandro Leitão (PT) está se afunilando na briga pela sucessão do atual chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT).



De acordo com interlocutor do deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o nome da companheira de chapa do petista sairá de três quadros já postos à mesa: Luísa Cela (PSB), ex-secretária da Cultura do Ceará; Ana Paula Farias, vereadora pelo PSB; e Gabriella Aguiar, deputada estadual pelo PSD, última a entrar na composição de potenciais vice-prefeituráveis do petista.



Ao longo da próxima semana, o presidente da Assembleia Legislativa deve começar uma rodada de conversas definitivas com partidos aliados, nas quais a intenção é bater o martelo sobre o segundo posto mais importante no bloco governista.



Até agora, porém, um dos atores mais importantes nessa dinâmica, o senador Cid Gomes (PSB), ainda se mantém em silêncio sobre o assunto, sem indicar que irá sugerir alguém para a vice do deputado, tampouco que não vai.



As duas possibilidades, hoje, estão totalmente abertas, conforme fontes próximas do ex-governador.



Como a coluna mostrou ainda em maio passado, a tendência, por enquanto, é de que o PSB acabe indicando a vice do candidato petista, salvo alguma reviravolta na base de Elmano de Freitas.



A favor do partido socialista estão dois fatores: a presença de Cid e Eudoro Santana, lideranças da sigla; e os vínculos do partido com nomes de peso do bloco aliado, entre os quais o ministro Camilo Santana e Izolda Cela, lançada como concorrente à Prefeitura de Sobral.