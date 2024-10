André x Evandro: uma eleição como nunca se viu

Foto: Prefeitura de Fortaleza DETALHES do jardim do Paço Municipal, sede do poder em Fortaleza

Por certo a história de Fortaleza é marcada por eleições de razoável equilíbrio, mas não como a de 2024, na qual não apenas a preferência do eleitorado se mostra política e matematicamente dividida entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) até o último minuto.

Nela, a ruptura entre grupos antes aliados projeta-se num quadro cujo resultado é impossível antecipar, de modo que qualquer um dos postulantes de fato reúne condições plenas de se eleger prefeito neste domingo sem que isso pareça fora do script.

Desde a sexta, 25, todas as pesquisas indicam empate técnico, com André liderando numericamente em grande parcela dos levantamentos. É situação distinta da de 2020, por exemplo, quando José Sarto (PDT) chegou à véspera do pleito com larga vantagem (de mais de 10 pontos, em alguns institutos), tornando improvável o sucesso de Capitão Wagner - apurados os votos, contudo, não foi o que se viu.

Em 2016, embora não tenha sido um passeio pedetista, Roberto Cláudio era favorito à reeleição. Quatro anos antes, a despeito do embate acirrado com Elmano de Freitas (PT), havia clima pró-RC nas 24 horas que antecederam à votação, quando a cidade se viu coberta de amarelo da periferia às zonas ditas nobres.

O cenário deste ano também difere daqueles nos quais Luizianne Lins (PT) se elegeu e depois se reconduziu prefeita, em 2004 e 2008. E, mesmo no "juracismo", as pelejas se resolveram em meio a grau menor de incerteza. Hoje, todavia, estará mentindo quem disser que a eleição está assegurada seja para André, seja para Evandro.

Daí que, entre eleitores de parte a parte, predomine a certeza de que cada apoio é vital para levar seu candidato ao Paço, como mostraram as carreatas de ontem. Some-se a isso a nacionalização da corrida num patamar inédito, e tem-se uma batalha eleitoral com ingredientes singularíssimos, explosiva para o arranjo político do Ceará e definidora dos próximos anos, com reflexos dentro e fora da Capital.

