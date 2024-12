A disputa que há por trás do réveillon

Foto: Fabio Lima Evandro Leitão e José Sarto no Paço Municipal

Então candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) antecipou o anúncio das atrações do réveillon deste ano, apresentando o line-up a poucos dias do pleito no primeiro turno. O gesto era claramente imbuído de interesse eleitoral. Afinal, não era a primeira vez que a festa de fim de ano era agenciada como instrumento de ganho de capital político às vésperas de uma corrida pelo voto - o evento anterior já se fizera sob a intenção de demonstrar força em ano decisivo.

Se havia dúvidas quanto a isso, o corte radical na programação, feito apenas ontem e divulgado pelo próprio gestor nas redes, evidencia o que se suspeitava. Ora, desde novembro ou mesmo antes que se sabia que a manutenção do formato atual, uma inovação bem-vinda de Sarto, demandaria uma articulação maior, que poderia ter sido encaminhada lá atrás, de modo a evitar os prejuízos tanto para o fortalezense, que mantinha expectativas em relação à data, quanto para o circuito turístico - sem falar na cadeia de negócios afetada pela decisão de desmantelar a grade, deixando de fora as principais atrações.

Trata-se de um tiro no pé, naturalmente. Por duas razões: mais que o "tijolinho", era o réveillon de três dias a principal marca do governo de Sarto, desfeita agora por obra do chefe do Paço. A outra é que o movimento do prefeito tende a respingar em seus aliados.

Histórico de controvérsias

O réveillon como se conhece é fenômeno relativamente recente em Fortaleza. Embora já se comemorasse antes de 2005 - sob parâmetros mais modestos -, foi apenas com Luizianne Lins (PT) que a festa ganhou o status de grande marco do calendário da cidade. Ao cabo de seus governos, contudo, LL também se viu envolvida em querela parecida com a de Sarto neste momento. O ano era 2012. Sem conseguir reeleger o sucessor (Elmano de Freitas), a gestora desincumbiu-se da tarefa de organizar os festejos do dia 31 de dezembro - na iminência da data.

Ante comoção na Capital, Cid Gomes, à época governador, farejou a oportunidade, tomando para si a missão, assegurando o réveillon e pavimentando bom início de governo para Roberto Cláudio. Corta para 2024: RC e Cid estão rompidos, Luizianne é deputada federal, Sarto foi derrotado ainda no primeiro turno e Elmano é governador do Estado - único entre esses atores com recursos suficientes (financeiros e políticos) para levar a cabo o exemplo de Cid.

O risco para Sarto

Convém dizer duas ou três coisas sobre a reta final da gestão municipal, que começa a emitir sinais preocupantes de que pode descarrilar na próxima curva. Entre atropelos e caneladas, o que se vê é péssimo não só para o prefeito. Afinal, o grupo pedetista que se agrupa em torno de RC, Sarto e Ciro Gomes deve ter pretensões políticas para além de 2024, a despeito dos reveses nas urnas deste ano e dos de 2022.

O perigo, então, é municiar adversários a tal ponto que não haja qualquer dificuldade para fazer prosperar a tese do desmonte e da herança maldita - muito por conta do lixo que se acumula e do aparente clima de barata boa que tem prosperado no Palácio do Bispo, algo semelhante ao desfecho da era Juraci.

Nomes para a Secultfor

Às voltas com uma transição problemática, Evandro Leitão ainda não se comprometeu publicamente com qualquer indicação para o secretariado, mas o mercado de apostas fervilha. Para a Cultura, por exemplo, circulam os nomes de Helena Barbosa, superintendente do Dragão do Mar, e João Wilson Damasceno, um dos diretores do Instituto Mirante, comandado por Tiago Santana - irmão do ministro Camilo Santana.

À sua maneira, ambos dialogam com setores do circuito artístico. Outro quadro no horizonte é o do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), ex-titular da Secretaria da Cultura do Estado e hoje membro da equipe de Evandro nesse processo de passagem de comando.