Foto: FÁBIO LIMA Onélia Santana é secretária de Proteção Social do governo de Elmano de Freitas

Titular da Secretaria da Proteção Social do governo de Elmano de Freitas (PT), Onélia Santana ganhou força como cotada para ocupar vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Segundo membros da base governista, a secretária é hoje a principal aposta do Abolição para a cadeira na corte.



Um petista foi além e cravou que já existe consenso em torno do nome de Onélia, que será apresentada como candidata a uma vaga de conselheira nos próximos dias.



À coluna, parlamentares informaram mais cedo que um grupo trabalha para antecipar o anúncio da potencial ocupante do assento no TCE.



A intenção, conforme relatos, era começar a apreciar a postulação ainda nesta semana, com a possível sabatina, mas não há acordo sobre essa agenda.



Publicamente, Onélia negou mais de uma vez que não estava nos seus planos ser integrante do tribunal.



De acordo com deputados, a prerrogativa da indicação é do governador Elmano, aliado do ministro e ex-governador Camilo Santana, com quem Onélia é casada.