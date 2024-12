Reforma de Elmano tem saída de Onélia, entrada de Chagas e outras mudanças

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Governador Elmano de Freitas começou reforma administrativa

A reforma administrativa do governo de Elmano de Freitas (PT) prevê, além da chegada de Chagas Vieira para a Casa Civil e da saída de Onélia Santana para o TCE, outras alterações no time do Abolição.



A dança das cadeiras que marca a virada da metade de mandato do petista deve se estender à Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), como a coluna havia mostrado ainda no mês passado.



Atual titular, Salmito Filho (PDT) pode voltar para a Assembleia Legislativa do Estado, reassumindo mandato.



A coluna apurou que a área econômica é prioridade nesta nova etapa da gestão de Elmano.



Ex-Casa Civil de Camilo Santana, Chagas retorna agora para o mesmo posto, mas num momento diferente, com o desafio de imprimir mais rapidez aos trabalhos do Governo.



Max Quintino, chefe da cadeira, deve ser deslocado para o Porto do Pecém.



Na Secretaria do Turismo, um nome esperado é o do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT “cidista”. Procurado pela coluna, o parlamentar não confirmou a indicação.



Com o nome de Onélia submetido para vaga no TCE, a Proteção Social deve passar às mãos de Fernando Santana (PT), que já havia sido apontado para outros postos no Estado, entre os quais Casa Civil e Recursos Hídricos.



Das mudanças, a mais profunda é sem dúvida a mexida na Casa Civil, que recoloca o governo Elmano de volta na trilha das gestões de Camilo Santana.



Chagas foi braço direito do hoje ministro na reta final do governo. Antes, comandou a comunicação.

Na administração petista, vai reorganizar os fluxos e tentar melhorar a articulação do Executivo, que estava travada com Max na condução.



A ideia é acelerar entregas, como se diz no jargão burocrático, e melhorar a popularidade de Elmano no segundo biênio.