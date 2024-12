"Meu nome foi colocado pelo Tiago Santana", diz cotado para Secultfor

Foto: Divulgação/Instituto Mirante/Fernanda Siebra João Wilson Damasceno é diretor-executivo do Instituto Mirante

Nº 2 de Tiago Santana no Instituto Mirante, comandado pelo irmão do ministro Camilo Santana (Educação), o gestor cultural João Wilson Damasceno confirmou à coluna que seu nome foi apresentado como opção para chefiar a pasta da Cultura no governo de Evandro Leitão (PT).



“Tem o meu nome colocado pelo Tiago (Santana), que tem posição de referência e de liderança. Até agora estamos no processo de diálogo, mas confirmação ainda não. Estamos à disposição (de Evandro)”, disse João Wilson.



Em 5 de dezembro, a coluna já havia antecipado que o produtor era uma das alternativas sob análise da equipe do prefeito eleito de Fortaleza. A outra era Helena Barbosa, responsável pelo Dragão do Mar de Arte e Cultura.



Ambos circulavam como forte possibilidade para desempenhar função de titular da Secultfor.



Diretor-executivo do Mirante, João Wilson mantém sob o guarda-chuva da entidade uma série de equipamentos de peso na área cultural da capital cearense, tais como Sobrado Dr. José Lourenço, Museu da Imagem e do Som (MIS) e a Estação das Artes.



Atualmente, o orçamento da entidade sob gestão de Tiago Santana, que ocupa o cargo de diretor-presidente, é quase tão volumoso quanto o da própria Secretaria da Cultura do Estado (Secult), o que faz do irmão do ex-governador uma espécie de eminência parda do setor desde as administrações anteriores.