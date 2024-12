Os últimos ajustes de Elmano e Evandro

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano de Freitas

.

O governador Elmano de Freitas (PT) anuncia hoje finalmente a reforma no seu secretariado, mas alguns movimentos já são dados como certos por fontes no Abolição, a exemplo da saída de Salmito Filho (PDT) do Executivo. À frente da pasta do Desenvolvimento Econômico (SDE), o deputado estadual tende a retomar o mandato na Assembleia Legislativa após desempenho apenas mediano no cargo.

Uma alteração, logo descartada, foi a ida da também deputada Lia Gomes para a Secretaria da Proteção Social, antes ocupada por Onélia Santana (agora conselheira do TCE) e cujo comando abriu uma corrida ao "pote de ouro", digamos assim, em razão do orçamento mais gordo que ficou de legado da chefe anterior.

Uma dúvida derradeira diz respeito ao futuro de Fernando Santana (PT), membro da Alece e cotado ora para Recursos Hídricos, ora para a SPS, ora para continuar no parlamento, possibilidade mais remota.

Já no âmbito municipal, o prefeito Evandro Leitão (PT) definiu praticamente toda a equipe, restando bater o martelo sobre a função da vice Gabriella Aguiar (PSD) - tudo indica que Desenvolvimento Social - e a cota de cada legenda na distribuição das Regionais - 12 ao todo, num gigantismo sem justificativa, mas até aqui sem sinal de que a administração deva rever essa estrutura.

Foto: FERNANDA BARROS DEPUTADA Lia Gomes

O quinhão de Cid Gomes

Protagonista de um dos episódios políticos mais marcantes do ano no Estado (a quase ruptura com Elmano), o senador Cid Gomes (PDT) até agora não foi contemplado na dança das cadeiras do governo estadual - ao menos não como se supunha que fosse depois do ensaio de desembarque.

Nome mais ligado ao irmão hoje, Lia Gomes frequentou rodas de secretariáveis dias atrás, mas, conforme membro do Abolição, sua escalação não era considerada para valer, embora fosse estudada.

A deputada, para quem não lembra, foi a primeira a tornar pública, e sem pedir reserva, a queixa do ex-governador Cid com a gestão do petista, cuja inclinação era concentrar espaços e encaminhar decisões importantes sem consultar aliados, tal como se deu com a escolha natimorta de Fernando Santana para presidir a Assembleia - pivô do descontentamento do senador, que fez saber a meio mundo que havia rompido com Elmano para, ao cabo de uma semana, dizer que não era bem assim.

Bismarck no Turismo?

Apontado como possível novo ocupante da Secretaria do Turismo, o deputado federal Eduardo Bismarck desconversou sobre qualquer rumor a respeito do tema. Segundo ele, por enquanto, "ainda sem sinais formais" de convite para capitanear o posto.

De saída do PDT com destino provável ao PSB ou ao Podemos, o parlamentar é próximo de Cid, mas sua eventual incorporação ao Governo do Estado não seria lida, em princípio, como forma de atender ao ex-governador. Com base política em Aracati, Bismarck é filho de Bismarck Maia, ex-prefeito, ex-deputado (federal e estadual) e ex-titular da pasta do Turismo nas administrações de Cid.

Sarto na reta final

O prefeito José Sarto (PDT) deve fazer ainda hoje aquilo que se pode interpretar como um de seus últimos atos mais relevantes como chefe do Paço, ou seja, a apresentação da operação logística para a festa de réveillon de Fortaleza, que passou de três dias para somente um por necessidade de ajustes nas contas.

Trata-se de momento de encerramento de ciclo para o pedetista, eleito em 2020 contra Capitão Wagner (União) como parte da grande aliança PT/PDT, desfeita em 2022 e só agora retomada, depois de duas vitórias de Camilo em sequência.

Ante certo clima de desordenamento que tem imperado em alguns setores da cidade, notadamente na saúde, é de se esperar que o esquema montado para o fim do ano na Capital esteja à altura da importância do evento.