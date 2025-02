Foto: Matheus Souza Presidente do PSDB CE Elcio Batista dando entrevista para a radio O POVO CBN

O ex-vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista se afastou do comando do PSDB no Ceará. Segundo ele, trata-se de decisão definitiva, não havendo retorno para o posto.



À coluna, Élcio confirmou a renúncia à direção do partido, função para a qual foi convidado pelo ex-senador Tasso Jereissati.



A intenção do ex-governador era, a partir da entrada do então vice de José Sarto, renovar os quadros tucanos no estado.



Élcio desempenhou papéis diversos nas gestões do grupo do hoje senador Cid Gomes e do ministro Camilo Santana, de quem foi chefe da Casa Civil.



Com o racha de 2022, no entanto, o vice-prefeito se manteve ao lado de Roberto Cláudio e de Ciro Gomes, derrotados na disputa eleitoral daquele ano e também de 2024.

Prefeito de Massapê, Ozires Pontes, vice-dirigente do PSDB, assume a cadeira de presidente estadual.