A conversa entre Ciro e Lupi antes do encontro com o PDT

Foto: Samuel Setubal Ciro Gomes e Carlos Lupi durante encontro do PDT

Presidente de honra do PDT, o ministro Carlos Lupi se reuniu com o ex-presidenciável Ciro Gomes antes da agenda mantida com membros do partido no Ceará.



Segundo aliados, o encontro com Ciro teria sido na quarta-feira à noite, em jantar. Nele os pedetistas discutiram o cenário local. Lupi teria ouvido mais que falado.



Explica-se: Ciro postula que o PDT deve seguir na oposição em nível local, ou seja, não deve engrossar a base de Elmano de Freitas, tampouco a de Evandro Leitão.



Essa posição é consoante com a de Roberto Cláudio e José Sarto, mas conflitante com a de André Figueiredo (PDT), presidente em exercício da legenda.



Figueiredo, no entanto, pode costurar uma saída que tente harmonizar as pretensões eleitorais de RC e os interesses majoritários da legenda em integrar o arco de sustentação de Evandro.



Oficialmente, sabe-se que o PDT decidiu na última sexta que não decidirá nada agora – nem ano que vem, suspeito, já que esse racha se tornou uma condição constitutiva da realidade da força brizolista hoje.



Extraoficialmente, contudo, os trabalhistas deflagraram o processo eleitoral de 2026 com vistas a uma candidatura própria, seja apoiada por bolsonaristas ou não. Em síntese, isso foi o principal a ser dito da reunião da sexta passada.



Entre pedetistas mais próximos do governismo, esse movimento comporta riscos maiores para o partido, sobretudo por repetir estratégia eleitoral derrotada nas urnas em 2022 e 2024.

Nessas duas disputas, a agremiação bancou as candidaturas de RC e de José Sarto, respectivamente, sem aceitar qualquer composição com o bloco de Camilo Santana (PT). Na primeira, Elmano venceu no primeiro turno. Na segunda, Sarto sequer avançou à fase subsequente.



Perder eleições é do jogo, claro, mas o histórico acumulado de reveses deveria levar Lupi e correligionários a refletirem sobre as consequências de suas escolhas políticas mais recentes, pesando cada uma e ponderando caminhos.



Por outro lado, o que restaria ao grupo de RC e Ciro hoje, senão sustentar um discurso de opositores, administrando essa aproximação com o bolsonarismo?



Pelos gestos de RC e Lupi, as opções estão postas: o ministro até aceita que o PDT tenha candidato à sucessão de Elmano, desde que encabece a chapa – hipótese vista como extravagante dentro do PL de André Fernandes, conforme apuração da coluna.



RC, pelo que se viu, está aberto, ao menos em tese, a mais possibilidades de entendimento eleitoral com União Brasil e PL, sem estabelecer condições de saída.



Como é o próprio RC quem vai dar as cartas no pedetismo local em 2026 (palavras de Lupi), a ver aonde a fricção entre essas duas teses vai conduzir o que sobrou do partido depois da diáspora capitaneada por Cid Gomes rumo ao PSB.



Afinal, uma coisa é RC trabalhar o convencimento interno de que apresentar nome ao Governo é uma alternativa interessante para o PDT.

Outra bem diferente é persuadir deputados federais e estaduais de que essa é uma opção atraente para quem vai buscar se eleger ou reeleger.