Irmão de Camilo emplaca aliados no comando do Dragão e do ICI

Foto: FÁBIO LIMA Tiago Santana, presidente do Instituto Mirante e irmão do ministro Camilo Santana

Principal nome por trás do Instituto Mirante, Tiago Santana, irmão do ministro e ex-governador Camilo Santana, emplacou dois aliados no comando de equipamentos culturais e entidades importantes para o segmento no estado e na capital cearense.



Um deles foi João Wilson Damasceno, que deixou o Mirante para assumir o Instituto Cultural Iracema (ICI) depois de ter sido cotado para a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Para esse posto na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), a escolhida acabou sendo Helena Barbosa, ex-superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.



No lugar de Helena no CDMAC, ficou a produtora Camila Rodrigues, também egressa do Mirante.



Sob o guarda-chuva da organização social (OS) tocada por Tiago, estão algumas das estruturas mais relevantes da cultura local, entre as quais a Pinacoteca do Ceará, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e a Estação das Artes.



Espécie de eminência parda no setor, o irmão de Camilo vem ampliando influência desde o início da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), cujo principal fiador foi o antecessor no cargo.