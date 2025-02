Deputado diz que André Fernandes é "infantil" e cobra apoio para 2026

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Danilo Forte, do União Brasil

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) disse que o ex-candidato André Fernandes (PL) é “infantil” e que perdeu as eleições de 2024 “porque ainda precisa amadurecer na política”.



Questionado sobre declaração de Fernandes ao colunista Carlos Mazza reafirmando candidatura do PL ao Governo do Estado em 2026, Danilo avaliou, durante participação no Debates do Povo (Rádio O POVO CBN), que “isso foi mais uma infantilidade do André Fernandes”.



“A política é a arte do diálogo”, continuou, “inclusive, o União Brasil, para apoiá-lo no 2º turno (do ano passado), jogou as cartas na mesa”.



Segundo Danilo, houve encontro com lideranças do PL e do UB ano passado no qual ficou acertado que, em troca da adesão à candidatura de Fernandes contra Evandro Leitão (PL), o partido daria preferência aos aliados na briga pela sucessão de Elmano de Freitas (PT).



“Eu participei de reunião em Brasília com o Rueda (presidente do UB), com Capitão Wagner, Elmar Nascimento (deputado e líder do UB), André Fernandes, Nikolas Ferreira, senador Rogério Marinho, o senador Eduardo Gomes e o Valdemar Costa, presidente do PL”, contou Danilo, acrescentando que “na discussão foi colocada a possibilidade de se apoiar a candidatura do André Fernandes no 2º turno”.



“E eu coloquei na mesa que estávamos ali fechando acordo em 2024, mas que a gente ia pensar em 2026, que aquele acordo não se encerrava ali. E o próprio Rogério Marinho colocou com todas as letras que, para 2026, a pretensão do PL era ter um candidato ao Senado em 2026 e as demais vagas, tanto de governador quanto de vice-governador, ficariam à disposição do leque de partidos que poderiam compor essa chapa de oposição em 2026”, narrou o deputado.



Para ele, Fernandes teria rompido esse acerto ao defender uma candidatura solo do PL ao Abolição ano que vem, ignorando as tratativas que lideranças como Capitão Wagner (UB) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) vêm tentando fazer de olho na composição de um bloco para enfrentar as forças governistas.



“Não é hora de fechar as portas, é hora de abrir as portas. É errado o comportamento do André em querer fechar a porta para os demais aliados, isso o isola. O PL tem que ter maturidade”, cobrou Danilo Forte.