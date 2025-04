"Apetite" do PT incomoda aliados

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas

O avanço do PT em espaços da chapa governista para 2026 tem incomodado aliados de peso no arco de sustentação do chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas. Um deles é o PSB de Osmar Ponte, presidente da sigla em Fortaleza.

Durante participação ontem no "Debates do Povo" (rádio O POVO CBN), o dirigente socialista afirmou, por exemplo, que o "PT tem criado muito problema para o próprio governador" ao não priorizar a recondução de Elmano, pretendendo também ocupar vagas para o Senado - um dos potenciais concorrentes é José Guimarães, deputado federal e líder do governo Lula na Câmara.

"O PT indicar dois membros da majoritária pode gerar uma questão complicada para ser administrada pelo governador. Como vão reeleger o Elmano e fazer uma base ampla se o PT não consegue entrar em consenso de que precisa se unir em torno da reeleição do governador e oferecer as duas vagas para aliados? Se o Guimarães for candidato ou outro nome do PT, como vai ficar? É algo grave. O governador está com esse pepino para resolver", disse Osmar, para quem o partido de Camilo Santana "deveria ter o mesmo desprendimento que o senador Cid Gomes tem, que é abrir mão do seu nome, mas o PT quer ficar com tudo".

Como se sabe, Osmar não está sozinho. É o tipo de queixa cuja acidez tende a se intensificar à medida que as eleições se aproximem.

Um nome para comandar o petismo

A preço de hoje, um dos mais cotados para dirigir o PT na esfera estadual é Vladyson Viana, titular da Secretaria do Trabalho do Ceará. Próximo de Guimarães, mas com trânsito noutros setores do partido, teria aval do parlamentar para costurar votos. Contra ele, no entanto, há o fato de que precisaria escolher entre se dedicar à gestão ou às tarefas partidárias.

Resolvido esse impedimento, o caminho estaria livre. No Ceará, Guimarães detém apoio hoje de cerca de 60% dos votantes no processo para definição da nova direção - os 40% restantes estariam diluídos. Nesse cenário, o novo campo formado por aliados de Elmano e Camilo vem mantendo tratativas com o deputado em torno da possibilidade de um acerto: em troca da composição no âmbito cearense, com a adesão do "camilismo" ao quadro indicado por Guimarães, o parlamentar emprestaria força ao candidato à executiva do PT na Capital consagrado pelo grupo de Elmano.

Foto: João Filho Tavares Ex-prefeito Roberto Cláudio

As alternativas de RC

A operação de mudança de partido para o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) é mais delicada do que aparenta. Primeiro por envolver um grupo de deputados, não apenas o ex-mandatário. Segundo por necessariamente passar pelo crivo da maior liderança desse bloco, Ciro Gomes, de quem dificilmente RC se afastaria.

Logo, se ao União Brasil ou a outro endereço, qualquer filiação teria de estar pactuada de antemão com o ex-presidenciável. Por outro lado, mesmo a permanência do ex-prefeito no ninho pedetista não é questão pacificada, por razões óbvias: a ala governista no PDT é maioria inclusive na Câmara. Nacionalmente, a força brizolista integra o governo Lula. Localmente, o PDT é parte da base de Evandro.

Ozires não para

À frente do PSDB-CE desde a saída de Élcio Batista, o prefeito Ozires Pontes, de Massapê, está cada vez mais à vontade no figurino de governista. Agora, compartilhou conteúdo nas redes no qual replica o slogan do Governo do Estado: "não para, não para, não para". Dias antes, o tucano já havia se mostrado entusiasmado com a hipótese de que o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), saia como candidato a uma vaga no Senado em 2026. "Já pensou, senador Romeu? É possível, sim", escreveu o gestor municipal em comentário a uma foto na qual aparecem Romeu e Luiz Pontes, ex-senador pai de Ozires.

