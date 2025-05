Virgínia Fonseca transforma CPI em "collab" com senadores

Foto: Marcos Oliveira Influenciadora Virgínia Fonseca participa da CPI das bets, no Senado

Com a autoconfiança de mulher jovem, milionária e com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia Fonseca, 26, não estava brincando quando anunciou antes de a sessão da CPI das bets no Senado começar: “Bora pra cima”.



Houve gargalhadas na sala, mas não de ironia. Talvez de desconcerto, tal como no meme “rindo de nervoso”.



Mas por que o sobressalto dos nobres parlamentares diante de uma garota trajando moletom com o rosto da filha estampado e uma frase graciosa, usando óculos tipo colegial e com trejeitos que faziam lembrar os de Bridget Jones, estudadamente descuidados (ela chegou a confundir o microfone com o canudo do copo Stanley rosa)?



Porque Virgínia maneja habilmente uma arte na qual os congressistas patinam: vender-se para o público das redes.



Não foi por outra razão que a empresária de sucesso e carreira impecável (salvo os trabalhos com essa máfia das apostas, mas já chegamos nisso) travestiu-se de mãe solo que acumula o cuidado com a prole e as tarefas da casa e que saíra em disparada do lar sem que houvesse tempo sequer para se pentear, ajeitando-se no caminho, como de fato fazem muitas mulheres no país.



Virgínia é inteligente, ao menos muito mais do que a média naquele espaço de gente eleita para representar os interesses públicos, mesmo aqueles para quem o Legislativo significa apenas um peso no bolso dos brasileiros.



Ela sabia de antemão, como qualquer um notaria de imediato, que precisaria performar uma imagem que se contrapusesse à da influenciadora amoral que havia faturado uma grana alta com a desgraça alheia em meio à febre dos jogos viciados e à bancarrota das famílias.



Para tanto, combinou simplicidade no vestir com uma postura arrojada, disposta ao confronto, sem qualquer zelo pela liturgia dos cargos ou pela formalidade dos ritos.



À relatora, por exemplo, referiu-se incontáveis vezes pelo primeiro nome, dispensando qualquer forma de tratamento adequada à situação, sobretudo o usual “excelência” de quem entra ali temendo ser preso caso cometa algum deslize.



Mas não Virgínia, que já foi recepcionada na CPI como celebridade ao lado do marido, o cantor (?) Zé Felipe, o ar descontraído de quem tinha sido agenciada para promover um produto durante uma live ou participar de alguma “collab” com uma marca famosa interessada em tê-la como estrela a quem se vincular.



A marca, no caso, era o Senado. Para ela, não havia diferença, no entanto, desde que algo pudesse ser monetizado, maximizando os ganhos, de modo a não perder a viagem.

Não demoraria, então, para que a jovem convertesse em #publi uma audiência de caráter investigativo da qual participava como testemunha de um esquema considerado por especialistas como um problema grave sob o ponto de vista econômico e de saúde pública.



Ao final, deixou-se fotografar ao lado de Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, e Hiran Gonçalves (PP-RR), presidente do colegiado.



Compartilhado nas redes da própria Virgínia, o registro do momento foi seguido de um desabafo aparentemente sincero: “Só tenho a agradecer a todo mundo do Senado, me senti super acolhida, super respeitada”.