"Ceará Um só": programa da gestão Elmano mobiliza prefeitos e lideranças no interior

Foto: Divulgação / Assessoria da Seplag Titular da Seplag, Alexandre Cialdini, durante visita da caravana "Ceará Um só"

Num esforço de articulação política e de gestão, o governador Elmano de Freitas (PT) mobiliza prefeitos e lideranças no interior do estado durante passagem da caravana “Ceará Um só”.



Tocada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) e pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), a iniciativa combina experiências em áreas diversas, da tecnologia à educação, com foco em soluções e melhoria da administração.



A intenção é promover cultura do compartilhamento de aprendizado com gestores das cidades e secretários.



À frente do grupo, o titular da Seplag, Alexandre Cialdini, enfatiza a adesão do público, que vem participando de forma massiva dos eventos promovidos pela caravana.



Nesta semana, por exemplo, o bloco esteve em Aracati. De lá, segue para Russas, onde encerra o ciclo do mês de maio nesta quarta, 14.



As atividades serão retomadas em 10 e 11 de junho, com visitação a Acaraú e Itapipoca. Ao todo, o calendário prevê encontros até novembro, com fechamento em Fortaleza.