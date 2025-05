Cid critica Ciro, mas manteve conversas com "bolsonaristas"

Foto: Tatiana Fortes, em 28/9/2015 Ciro Gomes e Cid Gomes: relação abalada

Embora tenha criticado o irmão Ciro Gomes (PDT) por alianças com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid Gomes (PSB) também mandou às favas critérios ideológicos mais rigorosos antes de firmar parceria com duas figuras destacadas do conservadorismo no âmbito local.



Uma delas é o deputado federal Júnior Mano, ex-PL e hoje no PSB, apoiador entusiasmado de Bolsonaro em 2022, eleito na onda do então presidente da República ainda em 2018 pelo antigo Patriota.



A partir de 2019, Mano ingressaria no PL, posteriormente domicílio partidário do chefe do Planalto – legenda da qual o parlamentar cearense só sairia em 2025, após a derrota do candidato à reeleição.



Outro quadro desse campo é Acilon Gonçalves, ex-prefeito do Eusébio e membro do PL, agremiação cuja direção chegou a exercer por tempo considerável, antes de ser apeado pelo grupo do deputado federal André Fernandes.



Noves fora seu pragmatismo, de que é exemplo sua metamorfose política atual, Acilon cerrou fileiras com Bolsonaro em 2022, numa composição local com Capitão Wagner (União Brasil), à época candidato ao Governo do Estado.



Pelas mãos de Cid, agora, Mano é pré-candidato ao Senado e Acilon, a deputado federal. Enquanto isso, Ciro aquilata os dotes de Alcides Fernandes (PL) como postulante a senador.