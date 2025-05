Guimarães reafirma candidatura ao Senado: "É prioridade do PT e do presidente Lula"

Foto: Reprodução/Twitter José Guimarães Deputado federal José Guimarães, do PT

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) reafirmou disposição para concorrer ao Senado Federal em 2026.



Segundo ele, “minha candidatura ao Senado está mais firme do que nunca”.



Questionado se a postulação a vaga na Câmara Alta seria prioridade do PT no Ceará, o deputado respondeu que sua eleição como senador “é prioridade da Direção Nacional do PT e do presidente Lula”.



Em seguida, o petista disse que seu nome “já vem aparecendo bem nas pesquisas” e que seu partido não deixaria “minha candidatura de lado”, seja por que razão for.



Guimarães se queixou ainda de prognósticos da imprensa segundo os quais ele teria perdido poder na disputa interna da legenda no estado.



“Lembra que vocês divulgaram que o Conin não seria mais presidente? Que eu ia perder a direção do PT?”, perguntou.



O deputado se refere ao aliado Antônio Conin Filho, que deixou a gestão de Evandro Leitão na Prefeitura de Fortaleza para concorrer a novo mandato como presidente do PT no Ceará.



Com apoio do governador de Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, Conin deve ser reconduzido no processo de escolha dos dirigentes da sigla, em votação marcada para o início de julho.



As declarações de Guimarães se inscrevem num contexto de corrida mais apertada para definição das principais posições na chapa governista para 2026.



Além da cabeça, os aliados tentam firmar nomes de peso para o pleito, entre os quais estão Eunício Oliveira, do MDB, Cid Gomes, do PSB, e o próprio Guimarães.



Mesmo dentro do bloco aliado, contudo, há vozes para as quais o PT tem “pretensões hegemônicas”, como já disse Cid ainda durante as eleições de 2024 – sem conseguir convencer Camilo e Elmano a desistirem de Evandro.