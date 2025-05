Ciro não deve acompanhar Roberto Cláudio em novo partido

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT

A preço de hoje, o ex-presidenciável Ciro Gomes, ainda no PDT, não acompanharia o ex-prefeito Roberto Cláudio com destino ao União Brasil, seja por incompatibilidades programáticas, seja porque sua mudança natural e já pavimentada é a de retorno ao PSDB do ex-senador Tasso Jereissati, amigo de longa data de quem Ciro esteve afastado por mais tempo do que ambos gostariam.



Logo, o cenário possível é que os aliados se dividam entre os partidos do bloco, com parte deles indo para o UB e outra para o PSDB/Podemos, a caminho de uma fusão com potencial para recolocar os tucanos no jogo político do estado – ao menos é nisso que essa ala se fia para se reposicionar.



Além de RC, deputados do PDT devem desembarcar da agremiação, a exemplo de Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique.



Esse movimento esvaziará a sigla trabalhista no Ceará, que era a mais robusta até pelo menos 2022, quando ainda detinha número razoável de prefeituras.



O quadro começou a se alterar depois do racha entre PDT e PT, em julho daquele ano, no episódio que selou desentendimento entre os grupos de Camilo Santana e Roberto Cláudio e Ciro.