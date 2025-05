Foto: FCO Fontenele/O POVO CIRO participou de carreata com Roberto Cláudio no encerramento da campanha em Sobral

O anúncio de desfiliação de Roberto Cláudio do PDT consolidou o processo de esvaziamento do partido no Ceará, deflagrado pela debandada do grupo do senador Cid Gomes.



Antes ainda, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão, à época no PDT, já tinha aberto a porteira de desfalques, que se completa agora.



O partido brizolista era o mais robusto até pelo menos 2022, quando ainda detinha número razoável de prefeituras.



O quadro começou a se alterar depois do racha entre PDT e PT, em julho daquele ano, no episódio que selou desentendimento entre os grupos de Camilo Santana e Roberto Cláudio e Ciro Gomes.



Entre 2022 e 2024, Evandro e Cid se acomodaram em outros endereços: um no PT e outro no PSB.



Principal destino dos pedetistas, a legenda socialista acabaria inchando. Hoje, é um dos maiores partidos do estado, condição que deve se confirmar após as eleições do ano que vem.



O PDT passa agora por uma erosão que se abateu noutro tempo também sobre Pros e o próprio PSB, agremiações nas quais o bloco de Cid e Ciro fixou morada, nem que fosse provisória.



A saída de RC encerra finalmente o ciclo de migrações que se seguiu ao cisma de 2022.