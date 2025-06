Os efeitos políticos das facções no CE

Há um subtexto político no caso de Santa Quitéria e na fuga de criminosos no Rio de Janeiro que deve preocupar tanto ao governo estadual quanto ao federal, qual seja: os nexos, ainda que não comprovados, que se estabelecem entre facções e as gestões petistas aqui e alhures. A par disso, surpreende o volume de conteúdo apócrifo que tem sido produzido recentemente com a finalidade de associar o PT a uma dessas organizações, criando-se vínculos sem qualquer materialidade. Ou seja, as peças em circulação instituem ligação entre os atuais mandatários e esse condomínio de banditismo, explorando episódios aparentemente díspares, tais como a operação malfadada das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro (afinal, a ação foi frustrada por um vazamento, não se sabe de quem) e a soltura de um MC na capital fluminense cuja prisão havia sido motivada por suposta apologia ao crime em suas músicas. Note-se: em ambos os casos, integrantes do mesmo grupamento se beneficiariam da influência junto a lideranças de um campo político específico.

Governo à deriva

Disso se conclui apressadamente e sem tanto critério: existe um "narcoestado" que se capilarizou nos anos de administração de Lula no país, replicando-se Brasil adentro. A isso se some a postura da base governista no Congresso em relação ao projeto de lei que equipara as facções a grupos terroristas, e tem-se um caldo turvo o bastante para autorizar toda sorte de leitura, inclusive as mais disparatadas. O que se vê agora, por exemplo, é que o estrago vem sendo conduzido no ambiente virtual e nos aplicativos de mensagens, num trabalho cujo grande esforço tem sido unicamente o de indicar as partes de um todo que cabe ao usuário montar, a despeito de sua veracidade. Moral da história: mesmo tendo feito alterações importantes na comunicação, o Planalto e os governadores aliados permanecem não compreendendo a língua dos adversários, mais ou menos como os pais não estão habilitados a decifrar o alfabeto adotado pelos filhos na série "Adolescência", exibida pela Netflix. É um erro político e eleitoral negligenciar uma operação como essa, levada a cabo expressamente pela oposição com o propósito declarado de massificar a tese segundo a qual se instalou sob o petismo um estado a serviço do crime organizado, de que seriam exemplos Santa Quitéria, a escapada cinematográfica de 400 faccionados e a liberdade de um rapper carioca.

Gastão em movimento

No mercado político local, houve quem se surpreendesse com o silêncio mantido pelo PSD enquanto o arco de sustentação de Elmano de Freitas (PT) está em ebulição por um rol de motivos, entre os quais a definição para as duas vagas para o Senado. Claro que a avalição pecava por não captar a sutileza de algumas articulações. Sob comando de Domingos Filho, secretário da gestão de Elmano, a legenda vem tentando assegurar um naco da chapa para 2026 – de preferência, uma suplência de senador para o deputado Luiz Gastão, talvez na cadeira que, por ora, está reservada a Cid Gomes (PSB).

PF a todo vapor

Conta-se que a Polícia Federal concluiu o inquérito que apura participação de um deputado federal cearense em esquema envolvendo desvio de emendas parlamentares no interior do estado. A expectativa, conforme interlocutor que acompanha o processo, é de que os autos sejam encaminhados para o Supremo Tribunal Federal no segundo semestre deste ano, de modo a garantir que o relator tenha condições de analisar o material e proferir alguma decisão antes das eleições de 2026. A se confirmar tudo isso, esse lance na seara jurídica teria o condão de impactar o cenário eleitoral no Ceará às vésperas do pleito que se avizinha.