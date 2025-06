Camilo ainda tenta atrair União Brasil com vaga para Moses no Senado

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana

O bloco governista não desistiu de tentar atrair o União Brasil para o arco de sustentação de Elmano de Freitas (PT) na corrida pela reeleição ano que vem.



Segundo aliados, o ministro Camilo Santana (Educação) não descartou uma vaga para o deputado federal Moses Rodrigues (União) postular cadeira no Senado.



A intenção é pressionar o União no âmbito nacional a rever posições locais que situam o partido no campo da oposição.



Trata-se de um trabalho difícil, visto que Capitão Wagner segue firme na direção da sigla no Ceará, sobretudo depois do anúncio de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio, cuja ida passou pela cúpula da agremiação.



A aposta do governo, contudo, é de que, se não for possível ter todo o União, talvez haja condições de rachar o grupo, criando divisão numa das principais forças anti-PT no estado.



A preço de hoje, parte da bancada do UB já está na base de Elmano ou mantém uma interlocução amistosa com o governador. A estratégia é ampliar esses espaços mais simpáticos ao governo, cortejando figuras do partido a fim de minar uma possível coesão em torno da candidatura de RC.